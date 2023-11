Novak Djokovic incoronato re per l’ottava volta (video) Djokovic riceve il trofeo del numero 1 ATP. Chiuderà l'anno in cima al ranking per l'ottava volta in carriera (record)

Novak Djokovic ha ricevuto il trofeo del numero 1 ATP sul campo Centrale del Pala Alpitour di Torino, dove hanno preso il via domenica le ATP Finals. La cerimonia ha preceduto il match di singolare tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, incontro che inaugura il girone Rosso.

Con un torneo ancora da concludere, il campione serbo chiuderà comunque l’anno in vetta al ranking per l’ottava volta in carriera (record), una certezza maturata dopo la vittoria su Holger Rune, incontro d’esordio alle Finals per Nole.

“La corona sulla stagione” l’ha definita Djokovic, una stagione che l’ha visto vincitore di tre Slam (Australian Open, Roland Garros e US Open) e finalista a Wimbledon. Un anno in cui ha infranto il record di titoli major arrivando a 24. “Finire l’anno al numero 1 è il sogno di ogni giocatore, una delle cose più difficili da fare nel nostro sport. Vincere gli Slam e arrivare in cima al ranking è l’apice del tennis“.

“È stato un lungo anno per tutti i giocatori e poter essere qui in questa posizione oggi è una benedizione” ha poi concluso il serbo.

