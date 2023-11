Djokovic regala un’altra soddisfazione all’Italia e manda Sinner in semifinale

[1] N. Djokovic b. H. Hurkacz 7-6(1) 4-6 6-1

Evidentemente non erano campate in aria le voci che davano Djokovic non troppo in forma dopo il durissimo match contro Sinner di martedì scorso. Il match contro Hurkacz – che ci ha messo l’impegno dovuto, niente di eccessivo – è stato a tratti surreale perché si capiva che il serbo si trascinava un po’ per il campo. Ma il polacco, gran bravo ragazzo, si è limitato a raccogliere il suo set e poi non ha intralciato oltre il percorso di Djokovic che adesso rischia seriamente di lasciare il torneo prima delle semifinali.

Dipenderà dall’incontro di stasera, nel quale Sinner si gioca anche il primo posto nel girone: se dovesse vincere l’italiano Djokovic avrà ancora una possibilità sabato contro il vincitore del gruppo rosso, altrimenti toccherà a Rune giocare, curiosamente contro il secondo del gruppo rosso, perché sarebbe lui a vincere il raggruppamento. Conti un po’ astrusi che proviamo magari a riassumere:

Se Sinner vince la classifica è semplice: Sinner 3 vittorie; Djokovic 2 vittorie e una sconfitta; Rune 1 vittoria e 2 sconfitte.

Se Sinner perde la cosa si fa più complicata, sarebbero tutti e tre con due vittorie ed una sconfitta e varrebbe la differenza set. Se perde due set a zero il conteggio sarebbe Rune 5 set vinti e 2 persi; Sinner 4 set vinti e 3 persi; Djokovic 5 set vinti e 4 persi. Oltre a Rune passerebbe Sinner perché la sua percentuale di set vinti su set giocati (0,57) è più alta di quella di Djokovic (0,57), Se Rune vincesse in tre set sia Rune che Sinner avrebbero 5 set vinti e 3 persi e quindi entrambi in posizione migliore di quella di Djokovic. Per il primo posto varrebbe il quoziente game, e Sinner è decisamente avvantaggiato anche grazie alla defezione di Tsitsipas. Vi gira la testa? Tranquilli, quello che conta è che sabato Sinner sarà sicuramente in campo, e siccome arriveranno Medvedev e Alcaraz il primo posto nel girone va messo nella giusta prospettiva.

Scusate se non ci siamo dilungati sul (brutto) match del pomeriggio, ma possiamo garantire che l’interesse dei due giocatori non è stato troppo superiore al nostro.

Dalla stessa categoria