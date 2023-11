Atp Finals: Djokovic qualificato se vince in due set, Sinner ancora a rischio (si qualifica se…)

Dopo che Sinner ha tirato il servizio vincente che ha dato la storica vittoria contro Djokovic ci si è subito affannati a fare i conti sulle possibilità di rivedere questa partita domenica prossima, con in palio una posta ben più importante. Tutto sarebbe stato semplice se Djokovic avesse vinto, perché a quel punto lo scontro tra Rune e Sinner di giovedì sarebbe stato come un quarto di finale di un torneo qualsiasi ma la sontuosa prestazione dell’altoatesino ha messo in subbuglio più di qualche redazione. Cosa succederà adesso? La speranza è che Sinner metta d’accordo tutti prendendosi la rivincita su quella semifinale di Montecarlo della primavera scorsa e arrivando in semi da primo del girone. Ma Rune potrebbe essere in disaccordo e fra l’altro, a differenza di Sinner, viene da quattro giorni di completo relax, intervallato giusto dai tre game giocati contro Tsitsipas. Ma è stato davvero un vantaggio per Rune? Il regolamento del torneo prevede che nel caso tre giocatori arrivino appaiati in classifica si dovrà tenere conto della differenza set. Sinner ne ha vinti 4 e ne ha perso 1; Djokovic ne ha vinti 3 e ne ha persi 3. E Rune? L’ATP ha fatto sapere che la partita acontro Tsitsipas è equivalente ad una vittoria per due set a zero e quindi il danese si presenterà al cospetto di Sinner con un bilancio di due set persi e tre vinti. Se Djokovic, come non è certo inverosimile, batterà Hurkacz in due set arriverà ad un parziale di 5 set vinti e 3 persi. A questo punto, se Rune battesse Sinner in tre set, il bilancio sarebbe identico anche per Sinner (da 4-1 a 5-3); e Rune (da 3-2 appunto a 5-3). Che si fa in questi casi?

Si tiene conto della percentuale di game vinti su quelli giocati. E in questo senso Rune non è stato poi così fortunato nel non giocare contro Tsitsipas, perché l’ATP considera quel match come se fosse finito con 0 game, quindi il conto di Rune lo farà esclusivamente sui due match giocati. Qui diventa forse un po’ complicato ma dovete considerare che Rune non ha, a differenza di Sinner e Djokovic, guadagnato nulla – in termini di game – dall’incontro vinto con Tsitsipas. Mentre Djokovic e Sinner guadagnano, in termini percentuali, qualcosa da entrambi i match vinti.

Tutto questo per dire che se Djokovic davvero battesse Hurkacz in due set – anche nel peggiore dei modi, cioè 7-6 7-6 – la percentuale di game vinti dal serbo sarebbe irraggiungibile da Sinner e Rune contemporaneamente. O Sinner o Rune potrebbero superarlo, entrambi no. Si evince che appunto a Djokovic basta vincere per due set a zero contro Hurkacz per essere certo di giocare anche sabato. E Sinner e Rune? Lo “svantaggio” di Rune potrebbe essere decisivo, perché se Sinner vince un set poi gli basterebbero cinque game per stare al sicuro ed è abbastanza improbabile che questo non succeda.

In conclusione noi siamo sicuri che non serviranno tutte queste astruserie perché Sinner batterà Rune e buonanotte ai suonatori. Ma se proprio volessimo seguire la nostra perfidia ammettiamo di tifare per un 6-1 2-6 6-1 a favore di Rune. In questo caso Rune avrebbe vinto in tutto 27 game e ne avrebbe persi 27. Sinner ne avrebbe vinto 40 e persi 40. In percentuale? Fate voi i conti….

Le altre possibili combinazioni nel girone:

Sinner batte Rune e Djokovic batte Hurkacz (che ha preso il posto di Tsitsipas), passano Sinner primo e Djokovic secondo;

Sinner batte Rune e Hurkacz batte Djokovic, passano Sinner primo e Djokovic secondo;

Rune batte Sinner e Djokovic batte Hurkacz in due set, passano Rune primo e Djokovic secondo;

Rune batte Sinner in due set e Djokovic batte Hurkacz in tre set, passano Rune primo e Sinner secondo;

Rune batte Sinner in tre set e Djokovic batte Hurkacz in tre set, passano Rune primo e Sinner secondo.

Hubert Hurkacz non ha nessuna possibilità di passare come secondo, anche in caso di arrivo di tre giocatori a tre punti, che si raggiungerebbe nel caso il polacco battesse Djokovic e Sinner battesse Rune: a parità di vittorie, passerebbe uno tra Djokovic e Rune, avendo questi ultimi due disputato tre partite e Hurkacz solo una.

