Ranking WTA: Sakkari risale al n. 6. Balzo Dolehide

Maria Sakkari vince il “1000” di Guadalajara e risale dal nono al sesto posto del ranking WTA. La greca ha approfittato di un campo di partecipazione anomalo per un evento di tale categoria: nessuna delle prime sei, due sole top ten (lei e Jabeur, Garcia ne era appena uscita), sette top twenty complessive. Per lei è il secondo centro pieno in assoluto, dopo quello colto sulla terra di Rabat, in Marocco, nel maggio 2019.

La ventottenne ateniese – che vanta un career high al n. 3, ottenuto il 21 marzo dello scorso anno – si mette alle spalle Ons Jabeur (che resta settima), Marketa Vondrousova (che da sesta diviene ottava) e Karolina Muchova (che dall’ottavo scivola al nono gradino).

Nell’élite mondiale rientra dopo una settimana di assenza Caroline Garcia. Grazie alla semifinale nel torneo messicano, la transalpina scavalca Barbora Krejcikova in decima piazza. Tra le venti si distingue Victoria Azarenka (17; + 6), approdata ai quarti.

Imponente il balzo in avanti dell’altra semifinalista Sofia Kenin, ora trentunesima (+ 22) e in piena risalita. Ancor più impressionante l’avanzata dell’inattesa finalista, la venticinquenne dell’Illinois Caroline Dolehide, che da n. 111 diventa in un colpo solo n. 42 (+ 69!). Bene anche la cinese Xiyu Wang (58; + 30), impostasi con autorità nel “250” di Guangzhou.

Fra le italiane, guida sempre Elisabetta Cocciaretto (32; 0) davanti a Jasmine Paolini (37; – 2). Recupera terreno Martina Trevisan (41; + 13), spintasi ai quarti del “1000” dopo aver battuta la prima favorita del tabellone Jabeur. Seguono Camila Giorgi (52; + 4), Lucia Bronzetti (65; – 5), Sara Errani (105; – 1) e Lucrezia Stefanini (118; 0).

Le top ten del ranking WTA: 1 Aryna Sabalenka, 2 Iga Swiatek, 3 Coco Gauff, 4 Jessica Pegula, 5 Elena Rybakina, 6 Maria Sakkari (+ 3), 7 Ons Jabeur, 8 Marketa Vondrousova (- 2), 9 Karolina Muchova (- 1), 10 Caroline Garcia (+ 1).

Dalla stessa categoria