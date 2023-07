Sinner sfrutta il corridoio, semifinale ad un passo

Cerundolo (111); Schwartzman (98); Halys (79), Galan (85). E nei quarti di finale, invece che Djokovic come l’anno scorso, toccherà a Safiullin che è numero 92 ed ha approfittato dell’infortunio di Shapovalov per raggiungere un risultato clamoroso, visto che a 25 anni una sola volta si era avvicinato Church Road, perdendo contro Gaio nelle qualificazioni. Insomma se cercate chi canta le geste eroiche del rosso alto atesino meglio rivolgersi altrove, qui non possiamo che confermare quanto già detto in sede di presentazione dei tabelloni e cioè che con un tabellone simile sarebbe bastato un Sinner appena discreto per raggiungere almeno i quarti. Missione compiuta anche se la brillantezza è tutta da venire e tutto sommato forse questa non è una cattiva notizia. Sinner ha vinto agevolmente anche il match di oggi anche se per il bel gioco meglio rivolegersi altrove. In ogni caso Sinner non potrà che migliorare. Per un paio d’ore, diciamo fino al primo break trovato soltanto all’ottavo game del secondo set, Sinner ha sprecato tutto lo sprecabile comprese tredici palle break (13, alla fine ne trasformerà 3 su 20) senza che Galan facesse sostanzialmente niente. Anzi, il colombiano è sembrato persino meno in palla rispetto a quello visto contro Ymer. Fino a quando la prima ha tenuto – e Sinner ha regalato – la partita è rimasta in bilico, ma ceduto il game che poteva portare il colombiano sul 5-3 la partita si è chiusa lì.

Alle porte adesso un altro incontro non certo impossibile e a questo punto chissà se Rublev, che ha vinto un match di ben altro livello contro il solito sciagurato Bublik, non gli faccia il miracolo di far male a Djokovic. O magari, ancora meglio Hurkacz, stasera. Resterà il piccolo problema della finale ma a questo punto hai visto mai, magari ci arriva Eubanks.

Ottavi di finale

[8] J. Sinner b. D.E. Galan 7-6(3) 6-4 6-3

R. Safiullin b. [26] D. Shapovalov 3-6 6-3 6-1 6-3

[7] A. Rublev b. [23] A. Bublik 7-5 6-3 6-7(6) 6-7(5) 6-4

[17] H. Hurkacz vs [2] N. Djokovic

Terzo turno

G. Dimitrov b. F. Tiafoe 6-2 6-3 6-2

