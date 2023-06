WTA: Giorgi si ferma contro Kasatkina. Daria in finale a Eastbourne

Si ferma in semifinale il cammino di Camila Giorgi a Eastbourne. Come nel 2022, la maceratese viene sconfitta a un passo dall’ultimo atto e sarà dunque Daria Kasatkina a giocare per il titolo domani contro Madison Keys.

La russa si è imposta 6-2 7-5, rischiando qualcosa di troppo nel secondo set dove a un certo punto sembrava in totale controllo ma dall’1-4 e doppio break di ritardo l’azzurra è riuscita finalmente a cominciare a far male coi colpi d fondo e ad accelerare il movimento dei piedi. Si è entrati in una fase un po’ caotica, con vari break e controbreak, e malgrado Kasatkina abbia fallito la chiusura del match ha avuto subito una seconda chance e l’ha sfruttata a pieno.

Daria, alla prima finale con Flavio Cipolla nel suo angolo, sfiderà domani Keys dopo che l’australiana ha avuto la meglio nel derby USA contro Coco Gauff, battuta 6-3 6-3.

Dalla stessa categoria