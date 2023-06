Niente Queen’s per Berrettini, crollo in classifica e Wimbledon a rischio La causa del ritiro dovrebbe essere una recidiva del problema agli addominali che lo ha fermato a Montecarlo

Non c’è pace per Matteo Berrettini. L’ex numero 6 al mondo, finalista a Wimbledon 2021, come scrive La Gazzetta dello Sport in un articolo di Federica Cocchi si è ritirato dal torneo del Queen’s dove difendeva il titolo.

La causa del ritiro dovrebbe essere una recidiva del problema agli addominali che lo ha fermato a Montecarlo e non gli ha permesso di disputare i tornei sulla terra rossa. Berrettini aveva tentato il rientro la settimana scorsa al Boss Open di Stoccarda uscendo sconfitto pesantemente da Lorenzo Sonego e mostrando una condizione fisica ben lontana dai suoi standard: “Pensavo di essere pronto ma evidentemente non lo ero” aveva detto il romano dopo il match contro l’amico Sonego.

Perdendo anche i punti del Queen’s, vinto lo scorso anno, Berrettini esce dai top 50 e certamente non sarà testa di serie a Wimbledon, che sembra tra l’altro sempre più a rischio.

