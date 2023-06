Io, mammeta e tu: Badosa-Tsitsipas, flirt o… ? Su questo pensiero dello psicologo Erich Fromm forse Stefanos Tsitsipas avrebbe qualcosa da ridire, ma a discolpa del luminare tedesco va detto che non ha avuto la possibilità di conoscere la burbera Julia Apostoli

“Il rapporto madre-figlio è paradossale e, in un certo senso, tragico. Richiede il più intenso amore dal lato della madre, ma poi questo amore deve aiutare il bambino a crescere lontano da essa, e a diventare completamente indipendente.”

Su questo pensiero dello psicologo Erich Fromm forse Stefanos Tsitsipas avrebbe qualcosa da ridire, ma a discolpa del luminare tedesco va detto che non ha avuto la possibilità di conoscere la burbera Julia Apostoli. Ad ogni modo la mamma, si sa, è sempre la mamma e Julia con amorevole ostinazione segue il figlio per tornei in giro per il mondo con una devozione quasi mistica in grado di farle sopportare gli sfoghi di Stefanos per una presenza spesso invadente e ingombrante. Nonostante il campione greco sia riuscito a far retrocedere di una fila la madre all’interno del box, schierando in prima linea il padre e lo staff nel vano tentativo di contenerla, l’irrefrenabile Julia resta sempre ineguagliabile nelle esternazioni e nei consigli tecnici che dispensa al figlio dalla tribuna: uno spasso per il pubblico, un po’ meno per il ragazzo. Anche Anneke, la madre di Rune, è onnipresente quando gioca il figlio Holger ma più sobria nel contegno. Dal canto suo ogni madre sa che prima o poi quel momento di affrancazione dalle ali protettive materne arriva per ogni figlio e, anche se Julia finge di non saperlo, forse quel tempo è giunto anche per il suo Stefanos. Complice il rettangolo di gioco o galeotta la convivenza forzata nel circuito, pare sia sbocciato l’amore tra il riccioluto ateniese e l’affascinante spagnola Paula Badosa. Si attende in verità la conferma ufficiale ma alcuni indizi social farebbero pensare a una romantica liaison tra i due giovani tennisti. La tennista nata a New York, ma vissuta in Spagna fin da bambina ha all’attivo tre titoli WTA tra cui spicca la vittoria a Indian Wells nel 2021. Paula, che ha raggiunto il secondo posto nel ranking mondiale, si ispira alla ex tennista Maria Sharapova con la quale condivide oltre a una certa somiglianza, anche lo stile di gioco e le doti tecniche. Da qualche anno Paula era legata sentimentalmente al modello e attore cubano Juan Betancourt con cui però la relazione sembra sia giunta al capolinea lo scorso maggio. In effetti l’assenza del fidanzato alle competizioni in cui partecipa Paula e la presenza invece della tennista sugli spalti durante il match parigino di Tsistipas contro Ofner risultano indizi significativi, soprattutto se aggiunti a una serie di scatti apparsi sui rispettivi profili Spotify dei due giocatori da cui traspare un tenero feeling. E se invece i due si stessero solo divertendo a far credere di stare insieme beneficiando dell’attenzione mediatica che ne deriva? I fan comunque sono già in fermento per questa possibile nuova coppia tennistica che promette di conquistare da subito le simpatie del pubblico: Tsitsipas e Badosa sono giovani, carini e…sorvegliati! Attenzione infatti a scordare mamma Julia! Con l’eliminazione di Stefanos dallo Slam parigino e l’infortunio di Paula, prima di affrontare le nuove sfide della stagione sull’erba c’è giusto il tempo di una pausa rigenerante. Julia lascerà libero Stefanos di rilassarsi, magari in compagnia di Paula? Più probabile che con l’abilità di un segugio di razza non perderà d’occhio l’amato figlio, tallonandolo da vicino. “Io, mammeta e tu. Sempre appriesso, cos’e pazze, chesta vene pure o viaggio ‘e nozze.” Niente di nuovo sotto il sole, lo cantava Modugno, lo spiegava Fromm: il rapporto tra mamma e figlio maschio è molto delicato. Lo sanno le tante nuore che si lamentano delle suocere e di mariti o compagni che non sanno accettare il distacco dalla figura materna. Ma tali considerazioni adesso sono del tutto premature, soprattutto in attesa di scoprire se tra Stefanos e Paula è nata una vera love story o si tratta invece di una strategica campagna pubblicitaria. Per il momento Julia può stare tranquilla, il più grande amore del figlio resta sempre lei. In fondo chi te vo’ bene cchiu’ de mamma, te ‘nganna!

Dalla stessa categoria