Giorgi travolge Jabeur: Camila sfiderà Ostapenko nei quarti a Eastbourne

Ottime notizie da Eastbourne, dove nel WTA 500 del Sussex Camila Giorgi ha battuto la testa di serie numero 4 Ons Jabeur collezionando anche la sua prima vittoria contro una top-10 dallo scorso agosto quando a Toronto superò Emma Raducanu.

Eastbourne tra l’altro è spesso stata una terra “felice” da questo punto di vista, perché delle 17 vittorie (statistica aggiornata col successo odierno) ben cinque sono arrivate in questo torneo: Garbine Muguruza, Karolina Pliskova, Aryna Sabalenka, Victoria Azarenka e, appunto, Jabeur.

Un 6-3 6-2 molto netto, anche alla luce delle iniziali difficoltà per entrambe nel gestire i rispettivi turni di battuta in condizioni abbastanza complicate per le continue folate di vento. Chi si è adattata meglio, alla fine, è stata proprio l’azzurra che dal 3-3 è diventata quasi ingiocabile mettendo insieme tre game consecutivi e nel secondo parziale ha continuato a mettere enorme pressione in risposta. Soltanto sotto 3-6 0-2 la tunisina è riuscita a vincere il primo game al servizio, ma il copione non è cambiato.

Jabeur è molto lontana ancora dall’essere la giocatrice che lo scorso anno metteva le basi per la finale a Wimbledon vincendo il torneo di Berlino, segnata inevitabilmente dai tanti malanni fisici di questo 2023 abbastanza sottotono fin qui. Giorgi invece può sorridere, anche perché coi suoi problemi al ginocchio mai nascosti avere avuto una giornata così è veramente positivo. Domani nei quarti di finale affronterà una Aljona Ostapenko che sarà con la spia della riserva accesa avendo giocato ininterrottamente dalla scorsa settimana a Birmingham con singolare e doppio fino alle fasi finali (vincendo il titolo in singolare) e ora di nuovo con l’impegno in entrambi i tabelloni e avendo giocato oggi sia singolare (6-3 6-4 ad Harriet Dart) sia in doppio (vittoria 6-2 4-6 10-6 in coppia con Lyudmyla Kichenok contro Gabriela Dabrowski e Daria Saville).

Risultati

M. Keys b. [Q] X. Wang 6-2 7-6(5)

P. Martic b. [8] B. Haddad Maia 6-4 3-2 ritiro

[3] J. Pegula b. C. Osorio 6-2 1-6 6-3

[5] C. Gauff b. [WC] J. Burrage 6-1 6-1

A. Ostapenko b. [WC] H. Dart 6-3 6-4

C. Giorgi b. [4] O. Jabeur 6-3 6-2

D. Kasatkina b. Ka. Pliskova 3-6 6-3 6-3

[2] C. Garcia b. A.Bogdan 6-3 6-4

