Federer, parole a miele per Djokovic: “Incredibile quello che fa” Lo svizzero: "Onestamente, un risultato del genere è una grande cosa per il tennis, una grande cosa per lo sport in generale"

“Penso che quello che ha fatto Novak sia incredibile. Onestamente, un risultato del genere è una grande cosa per il tennis, una grande cosa per lo sport in generale”. Roger Federer fa i complimenti a Djokovic per il suo 23 slam.

“È molto bello quando il tennis scrive la propria storia e continua ad aggiungere cose come quello che abbiamo visto ultimamente Serena Williams, Rafa Nadal, io e ora Novak Djokovic. È un grande momento per il tennis e per tutti i tifosi, ma anche per i giocatori”. “Ricordo quando sono andato in tour che Pete Sampras aveva 14 Grand Slam, la maggior parte di noi pensava che quel record sarebbe rimasto per sempre. Poi sono stati 15, poi 17, fino a quando mi sono spinto a 20. Poi Rafa lo ha portato a 22 e ora con Novak ha 23 anni. Sembra che questo andrà avanti per un po’, il che è fantastico, gli auguro tutto il meglio per quello che verrà dopo”. “Il modo in cui tutto sta accadendo è fantastico, Novak non è più il più giovane negli spogliatoi, cosa che molti dimenticano. Sembra giovane e fa tutto come farebbe un giovane, ma non è facile, la sua ultima vittoria mi sembra incredibile. Non potrei essere più felice dopo averlo visto”.

Un applauso anche al suo amico Andy Murray. “Ha appena vinto un Challenger a Surbiton, proprio la settimana in cui Novak ha raggiunto il record di 23 Slam, quindi merita anche molto rispetto. Sono un grande fan di Andy e gli auguro il meglio per Wimbledon, è la sua superficie preferita quindi spero che vinca molti round. Andy è un ragazzo speciale, ama davvero il tennis, è incredibile vederlo giocare dopo tutte le complicazioni che ha avuto all’anca. Quello che sta realizzando è straordinario”.

