Fantastica Cocciaretto: terzo turno al Roland Garros. Fuori Paolini

Per la prima volta in carriera, Elisabetta Cocciaretto giocherà in un terzo turno Slam. Un bellissimo risultato per la marchigiana, che ha dato seguito alla pesante vittoria contro Petra Kvitova all’esordio giustificando i gradi di favorita nel match contro la qualificata svizzera Simona Waltert.

I rischi oggi potevano essere molteplici, dovuti perlopiù a una rilassatezza mentale eventuale dopo aver colto una delle vittorie più belle della carriera e dover resettare tutto per tornare in campo contro una ragazza più “giocabile” e proveniente dalle qualificazioni. Invece Cocciaretto ha dominato, chiudendo con un netto 6-2 6-3 e avvicinandosi ancor di più alla soglia della top-40, potendosi cullare un po’ nell’idea che tra 10 giorni nel nuovo ranking WTA aggiornato lei sarà la prima giocatrice italiana. Dice che in fondo questo è uno sport internazionale, però un minimo di piacere ci sarà.

Così, prendendo il posto della testa di serie numero 10 (Kvitova, appunto) si trova ora al terzo turno dove affronterà Bernarda Pera. La croata, destinata anche lei a un nuovo best ranking molto probabilmente dentro le prime 30 del mondo, ha vinto una sorta di derby contro Donna Vekic, numero 22 del tabellone. Bernarda, infatti, è statunitense ma di origine croata e oggi si è imposta 6-2 4-6 6-3.

Nulla da fare invece per Jasmine Paolini, che ha dovuto arrendersi a Olga Danilovic. Una scatenata Olga Danilovic. La serba, classe 2001, figlia del noto cestita Pedrag ‘Sasha’ Danilovic, era annunciata qualche anno fa come una dei giovani talenti più attesi al passaggio tra le professioniste. La vittoria del primo titolo WTA a Mosca nel luglio 2018 aveva rinforzato un po’ quella sensazione prima però di vedere la giocatrice buttarsi via troppo spesso e faticando tanto dal punto di vista mentale. Adesso è in serie positiva da 10 partite, senza alcun set perso, con un titolo ITF da 100.000 dollari appena vinto a Madrid e qui a Parigi dove ha passato le qualificazioni e vinto due partite nel tabellone principale. Per mantenere immacolata la serie di set vinti, oggi ha persino rimontato dal 5-1 di svantaggio nel secondo set chiudendo 6-2 7-5. Al terzo turno avrà Ons Jabeur, numero 7 del seeding, vincitrice oggi 6-2 6-3 contro Oceane Dodin.

