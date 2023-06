Bronzetti vince e si “regala” Swiatek: semifinale di lusso per Lucia a Bad Homburg

Per la prima volta in carriera Lucia Bronzetti e Iga Swiatek si sono qualificate per una semifinale WTA sull’erba e domani saranno l’una contro l’altra, a Bad Homburg, per una sfida che rappresenta già ora il più banale del Davide contro Golia.

Paradossale la circostanza, soprattutto perché da qualche anno ormai quando ci capita di scrivere dei risultati di Swiatek siamo spesso ad aggiornare record più “nobili” (in un certo senso) mentre oggi il suo 6-3 6-2 ai danni della numero 39 del mondo Anna Blinkova è sì un tabù infranto ma parliamo della prima vittoria contro una top-50 in carriera sul verde. Oltre a essere la quindicesima vittoria consecutiva contro una tennista russa da giugno del 2021.

La polacca ha fatto una partita piuttosto attenta, non riprendendo le sue solite partenze a razzo ma facendosi bastare un break per set maturato nelle fasi centrali e preso sempre a zero, alzando la qualità in risposta e costringendo (soprattutto nel secondo set) la russa a forzare ancor di più con la seconda commettendo due doppi falli. Per quanto riguarda Iga, è la terza vittoria consecutiva sull’erba e contro un’avversaria sempre abbastanza diversa come caratteristiche, forse la notizia migliore per lei: all’esordio contro Tatjana Maria aveva una giocatrice che offriva palle senza peso e con tante variazioni, dovendo da subito essere molto reattiva con le gambe; ieri Jil Teichmann aveva una palla abbastanza carica di spin e con una traiettoria mancina; oggi Blinkova giocava abbastanza piatta ma soprattutto cercava di crearsi opportunità spingendo col dritto e dando una palla abbastanza pesante sul dritto della polacca.

Qualche anno fa la stessa Blinkova non sfigurò a Wimbledon, nel 2021, contro la futura campionessa Ashleigh Barty proprio grazie a soluzioni di questo genere che trovavano un’australiana poco pronta ancora dopo l’infortunio di Parigi. Swiatek, oggi, ha impiegato qualche game in entrambi i parziali prima di alzare i giri del motore. Buoni risultati anche dal servizio, dove ha spesso variato la direzione del colpo e tratto una buona qualità nel piazzamento, soprattutto nelle due palle break che ha salvato dove ha sempre preso la riga centrale.

Vinti 20 degli ultimi 21 punti giocati, Swiatek si è presa così la semifinale dove affronterà Bronzetti. L’azzurra ha girato l’esito anche del match odierno dove non partiva forse coi favori del pronostico, contro Varvara Gracheva, ma ha giocato con molto ordine e tra palle tese col rovescio e buoni angoli trovati col dritto ha spesso mandato la francese fuori giri, raccogliendo un gran successo per 6-4 6-3 e preparandosi così alla seconda sfida in carriera contro una numero 1 del mondo in carica dopo quella dell’Australian Open 2022 contro Barty, al secondo turno, quando fu sconfitta 6-1 6-1.

Risultati

[1] I. Swiatek b. A. Blinkova 6-3 6-2

L. Bronzetti b. [8] V. Gracheva 6-4 6-3

E. Navarro b. R. Masarova 6-7(4) 1-1 ritiro

K. Siniakova vs [2] L. Samsonova

