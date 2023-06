Bronzetti in finale a Bad Homburg: forfait di Swiatek per intossicazione alimentare

Non ci sarà l’attesa semifinale nel WTA 250 di Bad Homburg tra Iga Swiatek e Lucia Bronzetti, perché la polacca ha annunciato che è costretta al ritiro dopo aver contratto un’intossicazione alimentare.

Già nella prima mattinata odierna c’erano voci che si rincorrevano su una numero 1 del mondo non al meglio tra dolori allo stomaco e qualche linea di febbre. Quando poi queste hanno cominciato a farsi insistenti è divenuta sempre più probabile la possibilità del ritiro, annunciato dalla stessa Swiatek sui propri canali social poco prima di mezzogiorno.

Inevitabilmente per lei il focus principale sia sul prossimo torneo di Wimbledon, al via lunedì e che la vedrà subito in campo contro Lin Zhu mentre Lucia esordirà di martedì contro Jaqueline Cristian. Iga, nel frattempo, ha anche raggiunto il suo obiettivo: dopo una settimana circa di lavoro sull’erba, ha svolto tre buone partite contro avversarie molto diverse tra loro. Ora le servirà riposare e cercare di prepararsi al meglio per l’appuntamento londinese.

Bronzetti dunque ha una giornata bonus prima di tornare in campo domani per provare a prendersi un secondo titolo WTA stagionale dopo quello di Rabat. Contro di lei Emma Navarro o la vincente dell’ultimo quarto di finale tra Katerina Siniakova e Liudmila Samsonova, sospesa ieri per oscurità sul punteggio di un set pari (7-5 4-6).

