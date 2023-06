Alcaraz travolge Tsitsipas, semifinale di lusso contro Djokovic al Roland Garros

Poco da dire e molto da ammirare in questa prima giornata dei quarti di finale del Roland Garros, dove Djokovic e Alcaraz hanno disposto dei propri avversari senza patire più di tanto. Se è vero che Djokovic ha impiegato un paio d’ore e due set per stroncare la resistenza di Khachanov, Alcaraz ha permesso a Tsitsipas giusto la consolazione del tiebreak finale, a partita largamente conclusa. Le due partite hanno sostanzialmente confermato quanto visto nel torneo e cioè che Alcaraz partirà largamente favorito in quello che si preannuncia come il definitivo cambio di consegne tra il vecchio e ancora fortissimo fuoriclasse e il giovanissimo erede, di lui come di Nadal e di Federer. Del resto Tsitsipas l’aveva detto dopo Barcellona che la differenza col periodo dei fab three non era poi tanta “visto che ora c’è Alcaraz” e oggi a tratti quello che è il numero 5 del mondo è stato trattato a pesci in faccia da quella furia scatenata di Carlitos. Non ha nemmeno giocato malissimo Tsitsipas, ma il lato del rovescio è troppo fragile per renderlo davvero competitivo con uno come lo spagnolo e chissà se riuscirà mai a rafforzare questo vero e proprio tallone d’Achille (ops). Il tiebreak finale è stato esemplare in tal senso, perché i piccoli dubbi Alcaraz se li è fatti passare cercando appunto il rovescio di Tsitsipas, anche se poi gli è servito fino ad un certo punto visto che quando il greco è riuscito a piazzare un lungolinea che con altri sarebbe stato decisivo il numero 1 del mondo ha invece replicato con un dritto incrociato di straordinaria potenza.

Tutto sommato più “normale” la vicenda di Djokovic che se aveva perso tre soli set set contro Khachanov sarà pur stato per qualche motivo. Oggi il serbo ha perso il quarto – il primo del torneo – ma gli è bastato smettere di sbagliare ed essere maggiormente solido per scavare un solco tra lui e il russo.

Ci sarà quindi l’attesissima semifinale, i pronostici sono molto chiari ma ci sarà tempo di rimuginarci sopra. Forse l’unico vero vantaggio di Djokovic.

Quarti di finale

[1] C. Alcaraz b. [5] S. Tsitsipas 6-2 6-1 7-6(5)

[3] N. Djokovic b. [11] K. Khachanov 4-6 7-6(0) 6-2 6-4

Dalla stessa categoria