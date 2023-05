Swiatek: “Non dovrebbe essere nulla di serio. Ora riposo prima di Parigi”

aggiornamento delle 19:30

Con un comunicato registrato e inviato alla stampa, Iga Swiatek ha voluto parlare del day after il ritiro contro Elena Rybakina. La polacca, fermatasi sul 2-6 7-6(3) 2-2 nel match contro la kazaka, ha sentito dolore alla coscia nel finale del tie-break e non ha preferito andare avanti oltre. Dopo i primi dubbi sull’esito dei test medici, è stata lei a dire la sua

“Durante il secondo set, alla fine del tie-break, ho sentito dolore alla coscia destra. È stato piuttosto improvviso e ho avuto paura fosse qualcosa di serio. Abbiamo fatto degli esami con il fisioterapista ed è venuto fuori che non dovrebbe essere nulla di serio, per cui sono abbastanza fiduciosa di poter recuperare presto.

Sicuro mi sento stanca. Ieri son convita di aver preso la decisione giusta fermandomi perché sentivo dolore quando cercavo di allungarmi, o facevo movimenti duri. Per me, la cosa importante è giocare sicura, non esponendo il mio corpo a problemi in queste condizioni, avendo anche giocato più volte di sera e finendo dopo la mezzanotte.

Non direi che qualcosa sia cambiato, alla fine del secondo set. Sì ho perso la battuta, non sono stata in grado di resistere fino a fine set, ma ho anche servito con palle vecchie. So quali errori ho fatto, non erano errori gravi ma sono stati sufficienti per perdere quel game e poi il set. Ho sentito un po’ di pressione, ma sono stata in grado di reagire subito e avere ottime chance in risposta, con lei che però si è difesa molto bene servendo tante ottime prime palle.

Per essere pronta per il Roland Garros ora devo riposare. Prenderò qualche giorno di pausa. Con la mia sconfitta nei quarti di finale ho anche tempo di allenarmi per il torneo. Sono felice ora di avere questa pausa perché a causa del calendario molto fitto è da Stoccarda che non ero in grado di farlo”.

Articolo originale

Un breve messaggio dopo lo spavento di ieri sera, e qualche voce di corridoio poso ottimista, tengono viva la speranza che Iga Swiatek possa prendere regolarmente parte al Roland Garros.

La polacca, campionessa in carica e che andrebbe a caccia di un terzo alloro in quattro edizioni dello Slam parigino, si è fermata ieri sera nei quarti di finale del WTA 1000 di Roma contro Elena Rybakina per un problema alla gamba destra.

Il modo in cui stava in campo dopo il problema, lo spavento preso mentre parlava con la fisioterapista e le prime sensazioni raccolte dal Foro Italico sembravano propendere per qualcosa di non lieve. Lo stesso team di Iga si era chiuso dopo le prime brevi indicazioni date a Canal+, l’emittente polacca che trasmette il tennis in Polonia.

Swiatek, a cui non è mai piaciuto parlare di eventuali problemi per non rivelare qualcosa di sé (anche a Indian Wells aveva nascosto il problema alle costole divenuto insostenibile a fine match contro Sorana Cirstea), ha fatto le prime analisi questa mattina e, a giudicare da quanto scritto sui social, non sembra esserci spazio per una situazione molto negativa.

🤞🏼Quick update.A couple of days off for sure. And booking my flight to Paris, so…fingers crossed, please! Hopefully, see you soon.

🤞🏼Update.Potrzebuję na pewno kilku dni odpoczynku. Bilety do Paryża rezerwujemy, więc… trzymajcie kciuki. Mam nadzieję – do zobaczenia niedługo pic.twitter.com/k8TO8cuROr — Iga Świątek (@iga_swiatek) May 18, 2023

“Piccolo aggiornamento. Qualche giorno di riposo sicuramente. E sto prenotando il mio volo per Parigi, quindi… tenete le dita incrociate, vi prego! Spero di vedervi presto”

Nel suo stile, come il tweet della mattinata in cui diceva di essere nel bel mezzo delle analisi, Iga non accenna a nulla. Non c’è indicazione su cosa possa essere emerso. Quello che sembra si possa immaginare è che il problema possa non essere compromettente. Già andare a Parigi vuole dire darsi una chance. Fu così anche per Miami, dopo la semifinale dello scorso Indian Wells, prima di vedersi costretta al ritiro. In questo caso ci sono circa 10 giorni di pausa ed è probabile che sia una corsa contro il tempo per lei per prima dell’esordio in Francia, con magari la decisione definitiva che verrà presa solo a ridosso del primo turno.

