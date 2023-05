Su Discovery+ le qualificazioni del Roland Garros in diretta

Da lunedì 22 maggio live e on demand su discovery+ comincia l’avventura parigina di molti tennisti italiani, giovani talenti e veterani della racchetta alla conquista del tabellone principale del Roland Garros 2023.

Matteo Arnaldi, Francesco Passaro, Giulio Zeppieri, Fabio Fognini, Raul Brancaccio, Franco Agamenone, Luca Nardi, Andrea Vavassori, Mattia Bellucci, Andrea Pellegrino, Francesco Maestrelli, Riccardo Bonadio, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Matteo Gigante; Lucrezia Stefanini, Nuria Brancaccio: potrebbero esser loro gli italiani protagonisti delle qualificazioni del Roland Garros e i migliori match di 2° e 3° turno avranno la telecronaca di Jacopo Lo Monaco e Federico Ferrero.

Dai primi scambi di domenica 28 maggio alla finale maschile dell’11 giugno, Eurosport trasmetterà il Roland Garros in diretta ogni giorno dalle 11:00, con i match di cartello su Eurosport 1 e una regia italiana per Eurosport 2. Inoltre, il Roland Garros sarà in diretta integrale su discovery+ per non perdersi nemmeno uno scambio dai campi rossi del Bois de Boulogne.

Roberta Vinci sarà il volto italiano di Eurosport con la storica squadra di telecronisti capitanati da Barbara Rossi, Jacopo Lo Monaco Federico Ferrero e le leggende del tennis Chris Evert, Mats Wilander, John McEnroe e Boris Becker al commento esclusivo del Roland Garros.

Dalla stessa categoria