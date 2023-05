Roland Garros, day 1: i risultati del singolare maschile

Primo turno

M. Arnaldi b. D. E. Galan 2-6 6-3 6-0 6-2

[17] L. Musetti b. M. Ymer 7-5 6-2 6-4

A. Shevchenko vs O. Otte

[Q] L. Pouille b. [LL] J. Rodionov 6-2 6-4 6-3

J. Kubler b. [LL] F. Diaz Acosta 1-6 6-3 6-4 3-6 6-1

[Q] S. Ofner b. M. Cressy 6-3 7-6(6) 6-2

[24] S. Korda b. M. McDonald 6-4 7-5 6-4

N. Borges b. J. Isner 6-4 5-7 7-6(3) 4-6 7-6(9)

R. Carballes Baena b. [Q] E. Nava 7-6(5) 6-3 6-2

[5] S. Tsitsipas b. J. Vesely 7-5 6-3 4-6 7-6(7)

M. Fucsovics b. [WC] H. Grenier 6-3 5-7 6-1 6-3

T. Griekspoor b. [Q] P. Martinez 6-4 2-6 0-6 7-5 6-3

[13] H. Hurkacz b. D. Goffin 6-3 5-7 6-4 2-6 6-4

[11] K. Khachanov b. C. Lestienne 3-6 1-6 6-2 6-1 6-3

[Q] R. Albot b. [WC] P. Kypson 6-3 6-2 4-6 6-1

[WC] T. Kokkinakis b. [20] D. Evans 6-4 6-4 6-4

L. Sonego b. [30] B. Shelton 6-4 3-6 6-3 6-3

U. Humbert b. A. Mannarino 6-3 6-3 6-1

C. Moutet b. [WC] A. Cazaux 6-1 6-3 4-6 6-4

[7] A. Rublev b. L. Djere 6-1 3-6 6-3 6-4

