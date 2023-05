Raducanu, terza operazione subita: dopo i polsi, ora la caviglia

Emma Raducanu, reduce da due interventi ai polsi, ha completato questo sventurato ciclo di operazioni chirurgiche con un terzo giro sotto i ferri: questa volta per sistemare la caviglia sinistra.

La britannica, protagonista negli ultimi mesi di vari problemi fisici ricorrenti e che anche in questo inizio di 2023 ha dovuto fare i conti con diversi stop per dolori ai polsi, ha deciso durante il torneo di Madrid di fermarsi e fare, nel giro di tre settimane, i tentativi più estremi per uscire da questa situazione.

Era finita nell’occhio della critica per la sua conferenza stampa alla vigilia del WTA 1000 di Madrid, dove la stampa britannica riportava appena una cinquantina di parole in sedici domande. Quel giorno era parso tutto come un atteggiamento quasi svogliato della campionessa dello US Open 2021, che nel giro di due giorni avrebbe invece dato forfait accendendo i primi sentori di una situazione ben più pesante.

Emma on Instagram Stories 3/3 – all surgeries are now done #Raducanu | #EmmaRaducanu pic.twitter.com/rJaAkB3abg — Emma Raducanu Fans (@RaducanuNews) May 15, 2023

Ha cominciato con un primo intervento chirurgico al polso destro, poi nel giro di una settimana è arrivato quello al sinistro, e infine ora la caviglia sinistra. Fa abbastanza impressione vederla, per quanto sorridente e di buon umore, in una foto sul suo profilo Instagram con la gamba alzata e ingessata, così come tutta la zona dal gomito al polso lasciando fuori solo le dita, ma per quanto comunicava dopo la prima operazione subita non c’era più altra vera possibilità se non intervenire e cercare di risolvere la situazione una volta per tutte per eliminare il dolore che ormai a intervalli sempre più brevi ricompariva.

Il forfait al Roland Garros e Wimbledon è stato annunciato già dopo il primo intervento al polso, ma sembra plausibile pensare che per Raducanu si possa presentare uno stop più lungo. La carta di identità, se vogliamo, è completamente dalla sua e per provare a recuperare ci sarà tempo anche dovesse decidere di chiudere qui la stagione. A patto che finalmente sia riuscita, tra le varie questioni, a superare i problemi fisici che l’hanno spesso attanagliata.

