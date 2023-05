Bene Tsitsipas, Alcaraz si distrae un set

La giornata al Roland Garros si è aperta con la netta affermazione di Tsitsipas che, dopo la balbettante prima uscita con Vesely, vince agevolmente 3 set a 0 con Carballes Baena e si qualifica per il terzo turno dove affronterà il redivivo Schwartzman, che è tornato a vincere due partite consecutive dopo tantissimo tempo.

A ora di pranzo si è giocato uno dei match più attesi di giornata quello tra Wawrinka e Kokkinakis che non ha deluso le aspettative: partenza sprint dello svizzero che chiude il primo set ottenendo il break nell’ottavo gioco alla prima chance del match.

Sulla falsariga del primo parziale, va avanti di un break anche nel secondo ma si incarta sul più bello, subisce la rimonta dell’australiano che chiude al terzo set point nel dodicesimo game.

Kokkinakis in questo match fa capire perché le attese su di lui in Australia erano altissime: col servizio ma soprattutto col dritto fa veramente ciò che vuole, dominando spesso e volentieri lo scambio con un Wawrinka buono, sicuramente uno dei migliori Stan dell’ultimo paio di anni.

La costanza naturalmente, considerando i due interpreti, non è parte di questo match: infatti i bei colpi si alternano ad errori grossolani.

Kokkinakis chiude il terzo set per 6-3 dopo aver ottenuto il break in apertura di parziale e sembra poter far suo il match in 4 parziali: ci sono tante palle break in questo set ma nessuno dei due riesce a fare lo strappo decisivo per conquistare il parziale e quindi l’epilogo non può non essere il tie break.

L’esperienza e l’orgoglio del vecchio campione, trionfatore su questi campi nel 2015, hanno la meglio, dopo una partenza sprint per 5-0.

Nel quinto set però è di nuovo Thanasi a prendere le redini in mano del match e si invola subito sul 4-0: Wawrinka non molla, si rifà sotto, annulla 4 match point sul 5-3 ma alla quinta chance, dopo 4 ore e 38 minuti, un boccheggiante Kokkinakis piazza il servizio vincente e vola al terzo turno dove affronterà Khachanov che ha battuto facilmente Albot.

Il numero 1 del mondo Alcaraz batte Taro Daniel lasciando un set per strada. Ha pagato una partenza ad handicap nel secondo parziale ma non è mai stato in discussione il match per lo spagnolo che nei restanti tre set ha lasciato 4 game al giapponese.

Al prossimo turno l’intrigante sfida con Shapovalov. Da segnalare anche la vittoria di Rublev (in quattro set contro il padrone di casa Moutet) e la seconda vittoria al quinto del polacco Hurkacz su Griekspoor (che nel quarto set ha servito per il match).

