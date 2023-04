WTA: Maria fa il bis a Bogotá, battuta la debuttante Stearns in finale

Come avvenuto nel 2022, è Tatjana Maria la campionessa del WTA 250 di Bogotá.

In Colombia la tedesca si è imposta in finale contro la statunitense Peyton Stearns, classe 2001 e al debutto assoluto nel circuito maggiore femminile avvenuto appena un mese fa dopo aver passato gli anni precedenti da grande protagonista nel college USA.

Stearns, ai quarti di finale nel primo torneo WTA ad Austin a inizio marzo, aveva poi impegnato Bianca Andreescu a Indian Wells nel secondo turno, dopo essere passata dalle qualificazioni. In Colombia, al primo torneo in assoluto sulla terra battuta, è arrivata addirittura la finale con un buon cammino che la porterà in top-100 dopo aver eliminato nei quarti la semifinalista del Roland Garros 2021 Tamara Zidansek (6-3 2-6 6-2) e poi in semifinale la numero 4 del seeding Kamilla Rakhimova (3-6 6-2 6-2).

Oggi ha retto molto bene il campo contro la veterana e sempre ostica Maria, che per tutta la settimana ha fatto valere il buon servizio e quel gioco così ortodosso e personale fatto quasi solo di slice col dritto e col rovescio da fondo campo. La tedesca, che aveva cominciato la sua risalita verso la top-100 proprio qui 12 mesi fa, e quel titolo arrivato battendo Laura Pigossi all’ultimo atto e rientrando in top-200. Tatjana si è imposta 6-3 2-6 6-4, con una gran smorzata sul match point, a coronamento di una settimana dove da numero 2 del seeding ha conosciuto solo vittorie abbastanza rapide tra cui il 6-3 6-2 nei quarti di finale contro la sorpresa azzurra Nuria Brancaccio, passata dalle qualificazioni.

Simbolica, se vogliamo, la vittoria in semifinale contro Francesca Jones perché anche qui si tratta di un rientro piuttosto gradito. stavolta della sua rivale. La britannica era assente da 16 mesi dopo diversi problemi che l’avevano addirittura portata a non avere più ranking dopo essere stata vicina alle prime 100 nel 2021. La particolarità di questa ragazza è che a causa di una malattia dalla nascita ha soltanto quattro dita per mano mentre sono addirittura solo sette in tutto quelle dei piedi. Jones, sconfitta contro Maria per 6-2 6-4, era alla prima semifinale WTA della carriera dopo aver eliminato anche la brasiliana Pigossi, finalista qui un anno fa, lungo il cammino.