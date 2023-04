Figuraccia Bouchard: tweet maligno contro Yastremska mentre Dayana piange il nonno morto

Eugenie Bouchard è tornata a vincere ieri una partita in un WTA 1000.

A Madrid, oltretutto, era senza vittorie addirittura dal 2017.

Quell’edizione del torneo spagnolo la si ricorda anche per la sua vittoria contro Maria Sharapova, con la russa al rientro dalla squalifica per doping e anticipata dalle forti dichiarazioni della canadese che la settimana precedente a Istanbul si scagliò contro l’ex numero 1 del mondo dicendo che secondo lei non sarebbe dovuta tornare, o quantomeno essere riaccolta dagli organizzatori dei vari tornei con wild-card continue.

Bouchard vinse una partita molto intensa in tre set, poi superò Angelique Kerber che si ritirò a partita ormai compromessa prima di perdere nei quarti di finale. Quella contro Sharapova, dunque, rimaneva l’ultima vittoria nel ‘1000’ spagnolo prima di ieri, quando ha superato Dayana Yastremska 6-7(6) 6-2 6-2 per salire al secondo turno dove affronterà, domani, Martina Trevisan.

Oggi, nella giornata di riposo, Bouchard ha forse avuto troppo tempo per pensare e se n’è uscita con un tweet dove voleva fare la spaccona ma ha finito per fare un disastro col suo profilo Twitter. In un tweet infatti “celebra” il risultato di ieri dicendo: “There is something about playing dopers in Madrid…”.

There’s something about playing dopers in Madrid… pic.twitter.com/wGLDZdVBiB — Genie Bouchard (@geniebouchard) April 27, 2023

Il riferimento alla vittoria contro Sharapova è netto, e c’è poi la vittoria di ieri maturata contro una giocatrice sospesa dall’antidoping per diversi mesi tra fine 2020 e inizio 2021 ma mai effettivamente squalificata per doping, assolta a fine giugno del 2021 e tornata regolarmente a giocare.

Non solo il tweet di Bouchard accusa una collega di qualcosa che, secondo il giudice, non esiste, ma ha twittato questo mentre Yastremska è in lutto per la morte del nonno, ricordato ieri sera con un sentito post sul proprio profilo Instagram.