US Open: Paolini pesca Swiatek al primo turno, Serena Williams dalla parte di Kontaveit e Jabeur

1° QUARTO DEL TABELLONE

[1] I. Swiatek vs J. Paolini

G. Minnen vs S. Stephens

L. Davis vs L. Bronzetti

[WC] P. Stearns vs [28] E. Alexandrova

[24] A. Anisimova vs Y. Putintseva

[WC] S. Kenin vs J. Niemeier

C. Liu vs A. Potapova

Q. Zheng vs [16] A. Ostapenko

[9] G. Muguruza vs C. Tauson

[Q] vs X. Wang

B. Pera vs A. Kalinina

[Q] vs [21] P. Kvitova

[32] E. Mertens vs I. C. Begu

[Q] vs [WC] J. Fourlis

[Q] vs A. Sasnovich

[Q] vs [8] J. Pegula

2° QUARTO DEL TABELLONE

[4] P. Badosa vs L. Tsurenko

V. Gracheva vs P. Martic

M. Sherif vs M. Kostyuk

[Q] vs [26] V. Azarenka

[22] K. Pliskova vs M. Linette

M. Bouzkova vs [Q]

L. Siegemund vs S. Cirstea

A. Petkovic vs [13] B. Bencic

[11] E. Raducanu vs A. Cornet

T. Townsend vs K. Siniakova

K. Juvan vs [Q]

N. Osaka vs [19] D. Collins

[25] E. Rybakina vs [Q]

A. van Utvanck vs [WC] V. Williams

K. Kanepi vs T. Martincova

[Q] vs [6] A. Sabalenka

3° QUARTO DEL TABELLONE

[7] S. Halep vs [Q]

M. Frech vs R. Marino

N. Podoroska vs A. K. Schmiedlova

S. Zhang vs [30] J. Teichmann

[20] M. Keys vs D. Yastremska

C. Giorgi vs A. Bondar

E. G. Ruse vs D. Saville

[Q] vs [12] C. Gauff

[15] B. Haddad Maia vs A. Konjuh

[WC] H. Tan vs B. Andreescu

R. Peterson vs A. Kalinskaya

[Q] vs [17] C. Garcia

[29] A. Riske vs [WC] E. Yu

A. Li vs C. Osorio

D. Parry vs X. Wang

T. Maria vs [3] M. Sakkari

4° QUARTO DEL TABELLONE

[5] O. Jabeur vs M. Brengle

[WC] E. Mandlik vs T. Zidansek

[Q] vs S. Sorribes Tormo

A. Rus vs [31] S. Rogers

[18] V. Kudermetova vs D. Vekic

[WC] C. Vandeweghe vs M. Zanevska

N. Parrizas Diaz vs D. Galfi

H. Dart vs [10] D. Kasatkina

[14] L. Fernandez vs O. Dodin

[Q] vs L. Samsonova

[Q] vs A. Krunic

[Q] vs [23] B. Krejcikova

[27] M. Trevisan vs E. Rodina

K. Muchova vs A. Tomljanovic

D. Kovinic vs [PR] S. Williams

J. Cristian vs [2] A. Kontaveit