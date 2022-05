Maledetto ginocchio per Jannik Sinner, costretto ad alzare bandiera bianca. Il tennista azzurro si ritira per un problema muscolare durante l’ottavo di finale contro Andrey Rublev al Roland Garros, secondo Slam della stagione in corso sui campi in terra rossa del complesso parigino: Sinner aveva vinto il primo set 6-1, poi Rublev aveva pareggiato i conti nel secondo (6-4) ed era avanti 2-0 nel terzo quando il 20enne altoatesino ha dovuto gettare la spugna.

IN AGGIORNAMENTO