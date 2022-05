Roland Garros, day 2: i risultati del singolare maschile

Primo turno

[1] N. Djokovic vs Y. Nishioka

A. Molcan vs F. Coria

[Q] B. Gojo b. [LL] A. Giannessi 6-4 6-7(3) 6-7(4) 7-6(4) 6-4

F. Krajinovic b. [17] R. Opelka 7-6(5) 6-2 6-3

[WC] C. Moutet b. S. Wawrinka 2-6 6-3 7-6(2) 6-3

[5] R. Nadal b. J. Thompson 6-2 6-2 6-2

S. Baez b. D. Lajovic 6-3 3-6 6-4 6-3

B. Nakashima b. K. Majchrzak 6-4 2-6 4-6 7-6(3) 6-2

[13] T. Fritz b. [Q] S. Rodriguez Taverna 7-6(2) 3-6 6-3 4-6 6-4

[10] C. Norrie b. [WC] M. Guinard 7-5 6-2 6-0

[27] S. Korda vs J. Millman

L. Harris vs R. Gasquet

P. Martinez vs H. Laaksonen

[Q] N. Gombos vs [LL] P. Cachin

[29] D. Evans b. F. Cerundolo 7-6(3) 6-4 6-4

M. Ymer vs J. Duckworth

B. Paire vs I. Ivashka

Ch. Garin vs [30] T. Paul

[22] N. Basilashvili b. M. Cressy 3-6 2-6 7-6(8) 6-4 6-4

M. McDonald b. [LL] F. Agamenone 1-6 6-2 6-3 7-6(3)

M. Fucsovics vs [Q] G. Blancaneaux

A. Balazs vs M. Cilic

[28] M. Kecmanovic vs T. Etcheverry

A. Rinderknech vs A. Bublik