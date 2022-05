Roland Garros, cuore Sinner: vola agli ottavi ma è allarme, che peccato Sonego!

Terzo turno

Non è stata facile come si sarebbe potuto pensare, anche rispetto al punteggio, la vittoria del nostro Jannik Sinner opposto allo statunitense McDonald.

I problemi al tendine rotuleo del ginocchio sinistro hanno iniziato a farsi sentire nel secondo set, condizionando certamente la prestazione.

La partita non si presentava come una delle più affascinanti e, nel primo set, il maggior peso di palla dell’italiano e il suo gioco più adatto a questa superficie hanno fatto la differenza in una partita di gioco regolare da fondocampo, spezzato talvolta dalla ricerca di smorzate di entrambi i giocatori.

Sinner otteneva il break decisivo nel sesto gioco, concedendo una chance di rientro all’avversario nel game successivo, a seguito di un rovescio sbagliato malamente in rete sul trenta pari. L’italiano salvava con un buon servizio il break point, chiudendo il game dopo uno dei migliori scambi del parziale.

Come detto, nel secondo set sono arrivati i problemi. Dopo i primi game in cui Jannik sembrava in controllo, di colpo l’altoatesino è apparso molto pesante e i suoi i colpi hanno cominicato ad andare tutti in rete o lunghi.

Si è presto capito che fosse il ginocchio il problema. Infatti, l’italiano chiedeva il medical time out.

Complice un McDonald mai troppo convinto di se stesso, però, l’italiano continuava a lottare, tornando a giocare nel suo modo più classico, e forse efficace, ossia tirando a tutta quasi ogni colpo.

McDonald non chiudeva ben undici set point (il nono annullato da un gran passante di Sinner) sul 5 a 3, e alla fine il tie break a cui approdava il set se lo è aggiudicato l’italiano.

Fortunatamente per Sinner, a quel punto, lo statunitense ha mollato con la testa, e il terzo set e stata una sostanziale formalità.

Italiano, dunque, agli ottavi, con qualche perplessità sul suo ginocchio e sulle variazioni che sta cercando di inserire nel suo gioco. Smorzate e voleè, infatti non sembrano davvero essere parte del suo stile.

“Sono felice di aver superato il turno, grazie al pubblico, è sempre importante, mi ha aiutato”. Lo ha dichiarato Jannik Sinner dopo la vittoria al terzo turno del Roland Garros che lo ha proiettato agli ottavi del torneo parigino per la terza volta di fila. L’azzurro ha avuto un problema al ginocchio, ma ha lottato soprattutto nel secondo set annullando 11 set point. “Il dolore al ginocchio? Non voglio parlarne troppo, quel che è certo è che non sono al 100% fisicamente. Mi piace giocare a Parigi è vero e questo per me è il primo anno con tutto il pubblico, un’emozione speciale”

Di certo, dagli ottavi, sevirà un livello più alto.



Veramente un peccato per l’altro italiano impegnato al terzo turno oggi, Lorenzo Sonego: il torinese impegna Casper Ruud, testa di serie numero 8 del tabellone, e si arrende alla distanza al quinto (6-2 6-7 1-6 6-4 6-3) dopo aver condotto per due set a uno.

Sembrava una partita a senso unico dopo il primo set, quando Ruud aveva vinto il parziale per 6-2, ma ad un certo punto l’azzurro, testa di serie n.32, è salito di livello, sorprendendo il norvegese. Dopo aver vinto il secondo al tie break e dominato il terzo, è calato di intensità perdendo i successivi due. Peccato, davvero, sarebbe stato un gran colpo.