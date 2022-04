ATP Monte Carlo, qualificazioni: gioia Cobolli, Rune fa gli straordinari

Arriva dal giovane Flavio Cobolli l’unica soddisfazione azzurra nelle qualificazioni del Masters 1000 di Monte Carlo. Il classe 2002 avanza al turno decisivo per l’ingresso nel main draw grazie alla vittoria per 6-4 6-2 sul numero 63 del mondo Hugo Gaston.

Per il toscano tratta della prima vittoria nelle quali di un 1000 per e la seconda contro un top 100 dopo quella ottenuta lo scorso anno al primo turno dell’ATP di Parma contro Marcos Giron. Il 19enne fiorentino si conferma in grande crescita dopo il successo nel Challenger di Zara di poche settimane fa. Per qualificarsi in tabellone Cobolli dovrà battere domani il finlandese Emil Ruusuvuori: il numero 80 del ranking ha eliminato Gianluca Mager in due set (6-3 7-5).

Ko anche gli altri due italiani, Marco Cecchinato e Stefano Travaglia: il palermitano è stato rimontato da Sebastian Baez 6-7 6-1 7-6 dopo aver sprecato due match point e aver avuto anche l’opportunità di servire per il match; l’ascolano invece non ha mai avuto chance contro Benjamin Bonzi, contro cui si è arreso 6-3 6-3. Infine da segnalare il curioso tour de force di Holger Rune. Il giovanissimo danese nel giro di poche ore ha vinto due partite in due tornei diversi e in due Paesi diversi: questa mattina si è aggiudicato la finale del Challenger di Sanremo battendo l’azzurro Francesco Passaro e subito dopo la premiazione si è diretto nel Principato per il suo match di quali contro Radu Albot, vinto senza difficoltà.