Challenger: a Zara primo titolo per Flavio Cobolli

Arriva la prima gioia nel circuito Challenger per Flavio Cobolli. Il 19enne fiorentino ha trionfato sulla terra rossa di Zara, in Croazia, battendo in finale il polacco Daniel Michalski con il punteggio di 6-4 6-2. Per Cobolli è il primo titolo Challenger in carriera, in precedenza aveva perso due finali, a Roma e Barletta entrambe lo scorso anno. Un successo che gli vale un balzo di 20 posizioni in classifica ATP: da lunedì passerà da numero 165 a numero 145. Cobolli passa in terza posizione tra gli Under 20 del ranking alle spalle del fenomeno spagnolo Carlos Alcaraz e del danese Holger Rune.

Alla terza finale #ATPChallenger arriva il 1° titolo 🏆 per #Cobolli!



Batte il polacco Michalski per 6-4 6-2 e conquista il torneo di Zara.



Grande Flavio! 🤩#stayFIT | #tennis pic.twitter.com/oWCztuYuvT — Federtennis (@federtennis) March 27, 2022