WTA Miami: Bronzetti e Osaka agli ottavi senza giocare, forfait di Kalinskaya e Muchova

Doppio, importante forfait nel tabellone femminile del WTA 1000 di Miami.

Lucia Bronzetti e Naomi Osaka approfittato dei walkover dati da Anna Kalinskaya e Karolina Muchova per approdare al quarto turno. Per la russa un problema al braccio sinistro mentre per la ceca c’è, ancora una volta, una motivazione che riguarda gli addominali.

Un piccolo colpo di fortuna per l’azzurra, che comunque da lucky loser si è comportata molto bene fin qui e oggi aveva buone chance di fare almeno una bella partita contro la qualificata russa che al turno precedente ha eliminato Karolina Pliskova, ma così ringrazia e porta a casa punti pesantissimi per la sua stagione. Sono almeno 120, adesso, e considerato questo come un torneo Mandatory sono punti che rimarranno fissi nel suo ranking per 52 settimane.

Praticamente certo l’ingresso in top-100 a questo punto e, lunedì prossimo, affronterà la wild-card Daria Saville, rientrante dopo due anni di problemi fisici e che già a Indian Wells aveva raggiunto gli ottavi di finale e si è ripetuta in Florida grazie al successo contro Katerina Siniakova maturato però, anche qui, per ritiro dell’avversaria comunque indietro 0-6 0-1.

Approda agli ottavi di finale senza giocare anche Osaka, che era impegnata oggi nella partita più interessante del tabellone femminile contro Muchova, al rientro dopo sette mesi e protagonista di due bei successi che però, vista abbastanza lontana da una buona condizione fisica, hanno chiesto il conto. La ceca dunque ha dato forfait e la giapponese torna tra le migliori 16 del tabellone della Florida dopo che un anno fa aveva raggiunto i quarti di finale. Per lei, lunedì o Ann Li o Alison Riske.