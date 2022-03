WTA Miami: Badosa avanza. Nuove sorprese: fuori Sakkari, brilla la sedicenne Fruhvirtova

Paula Badosa fatica, ma fa il suo.

In un match molto delicato la spagnola è riuscita a superare l’esordio nel WTA 1000 di Miami battendo una coriacea Marie Bouzkova con un doppio 7-5 e guadagnandosi l’accesso al terzo turno, dove affronterà la kazaka Yulia Putintseva, vincitrice in quasi tre ore contro Lesia Tsurenko.

Non un match semplice, dicevamo, perché la numero 6 del mondo ha impiegato parecchio nel primo parziale per prendere il controllo della partita. Era un match molto combattuto, con Bouzkova brava ad alzare il muro difensivo e a muovere la palla verso gli angoli, contro un’avversaria che raramente invece colpiva verso i lati ma la piazzava il più delle volte nella zona centrale del campo. Si è creato così un lunghissimo braccio di ferro tra le due dove Badosa ha anche dovuto cancellare quattro palle break sul 2-3 prima di prevalere nelle fasi decisive grazie anche ai diversi errori della ceca al volo.

Nel secondo parziale si è involata sul 5-1, ma quella sensazione di tensione e nervosismo che ha avuto per lunghi tratti non è sparita e nel momento più importante si è bloccata, facendosi recuperare dall’avversaria fino al 5-5. Importantissimo, nel decimo game, il nuovo break in suo favore, chiudendo poi a zero la partita.

Al di là della spagnola, però, continuano le note negative a proposito delle teste di serie. Un fatto piuttosto straordinario (letteralmente inteso come “fuori dall’ordinario”) ha colpito i match di secondo turno, con solo X teste di serie capaci di vincere il loro match d’esordio. In un torneo a 32 teste di serie, sono state diverse anche quelle che non hanno nemmeno messo piede in campo. Era di ieri la notizia di Garbine Muguruza, inserita inizialmente nella parte bassa del tabellone e sostituita da Storm Sanders (sconfitta 6-4 6-1 contro Lauren Davis) ed è di oggi il ritiro di Marketa Vondrousova, numero 30 del seeding, sostituita da Lesia Tsurenko.

Rimangono comunque tante, ben X le teste di serie sconfitte e dopo i crolli di ieri tra le prime 5 del tabellone di Aryna Sabalenka e Anett Kontaveit (prime sconfitte consecutive dall’estate 2021 per lei) ecco aggiungersi quella di Maria Sakkari, numero 4 del seeding, crollata 4-6 6-1 6-2 contro Beatriz Haddad Maia. Una greca completamente irriconoscibile rispetto ai suoi standard, che è durata un set ed è andata poi spegnendosi con molta rapidità di fronte a una brasiliana che invece si regalava la sua giornata di gloria cogliendo la miglior vittoria della carriera. Si interrompe così a tre la serie di tornei dove la greca raggiungeva almeno la semifinale dopo San Pietroburgo (sconfitta in finale), Doha (sconfitta in semifinale) e Indian Wells (sconfitta in finale).

Male anche Aljona Ostapenko, numero 10 del seeding, sconfitta ancora una volta contro Shelby Rogers. Come a Indian Wells, la lettone è stata superata in due set dalla statunitense che, al prossimo turno, affronterà Veronika Kudermetova (numero 21) che ha approfittato del ritiro di Dalma Galfi sul 5-1 per la russa. Brilla invece la sedicenne Linda Fruhvirtova, classe 2005 e in tabellone con una wild-card che, alla prima partita in carriera contro una top-50 elimina la numero 20 del seeding Elise Mertens 7-5 2-6 6-1 con la belga che nel terzo set ha però mollato quasi subito, perdendo spinta nei colpi e non riuscendo quasi più a comandare il gioco. Si salva invece Petra Kvitova (numero 28) che ha rischiato un po’ contro Clara Burel dopo aver vinto agevolmente il primo set, ritrovandosi a lottare punto a punto all’inizio del terzo e dovendo anche salvare palle break ma chiudendo 6-1 3-6 6-3. Buon esordio per Cori Gauff (numero 14) che vendica la sconfitta al primo turno dell’Australian Open contro Wang Qiang (7-5 6-4).

Risultati

[5] P. Badosa b. [Q] M. Bouzkova 7-5 7-5

Y. Putintseva b. [LL] L. Tsurenko 4-6 6-3 7-5

[WC] L. Fruhvirtova b. [20] E. Mertens 7-5 2-6 6-1

E. Alexandrova vs [12] V. Azarenka

[16] J. Pegula b. S. Stephens 6-1 6-4

[17] E. Rybakina b. E. G. Ruse 6-4 7-5

A. Kalinina b. [26] M. Keys 3-6 6-3 6-4

B. Haddad Maia b. [4] M. Sakkari 4-6 6-1 6-2

[Q] L. Davis b. [LL] S. Sanders 6-4 6-1

[28] P. Kvitova b. C. Burel 6-1 3-6 6-3

[21] V. Kudermetova b. D. Galfi 5-1 ritiro

S. Rogers b. [10] A. Ostapenko 6-3 7-6(0)

[14] C. Gauff b. Q. Wang 7-5 6-4

S. Zhang b. [24] S. Cirstea 6-1 6-1

M. Brengle b. [29] L. Samsonova 6-4 6-0

[2] I. Swiatek b. V. Golubic 6-2 6-0