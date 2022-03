Barty si ritira, il mondo del tennis omaggia Ash sui social: “Ci mancherai”

Ash Barty è stata acclamata dal mondo del tennis dopo aver annunciato in modo sconvolgente il suo ritiro all’età di 25 anni. La campionessa australiana si ritira come numero uno al mondo con tre titoli del Grande Slam vinti in singolare, il più recente dei quali è arrivato nel suo major di casa, gli Australian Open a gennaio.

A career that has inspired the world 💙



Thank you @ashbarty, for everything. We wish you the best in your retirement, and we’ll always be here cheering you on for the next chapter.



Forever a champion 🏆 pic.twitter.com/eMv9ABhKB8 — #AusOpen (@AustralianOpen) March 23, 2022

Annunciando la notizia su Instagram, Barty ha citato il raggiungimento dell’obiettivo per tutta la vita di vincere Wimbledon l’anno scorso insieme all’essere “spenta fisicamente” come ragioni che hanno accelerato la sua decisione. Dopo aver reso pubblica la sorprendente decisione, Barty ha ricevuto elogi da tutto lo sport.

Happy for @ashbarty gutted for tennis 🎾 what a player❤️ — Andy Murray (@andy_murray) March 23, 2022

L’ex numero uno del mondo maschile Andy Murray ha reagito dicendo: “Felice per Ash Barty, svuotata dal tennis. Che giocatrice”. Un sentimento condiviso da molti sui social, con l’ex numero uno femminile Simona Halep che ha reso omaggio a una giocatrice “speciale”. “Ash, cosa posso dire, sai che ho le lacrime, vero? Amica mia, mi mancherai nel Tour. Eri diversa e speciale, e abbiamo condiviso dei momenti incredibili. Cosa ti aspetta? Campionessa del Grande Slam nel golf? Sii felice e goditi la vita al massimo xo Simo”, ha scritto Halep.

Ash, what can I say, you know I have tears right? My friend, I will miss you on tour. You were different, and special, and we shared some amazing moments. What's next for you? Grand Slam champion in golf?! Be happy and enjoy your life to the max xo Simo@ashbarty pic.twitter.com/WbX7kXnJ1l — Simona Halep (@Simona_Halep) March 23, 2022

Dylan Alcott, l’unico uomo a completare il Golden Slam in tennis carrozzina, vincendo tutte e quattro le major e le Paralimpiadi nel 2021, ha aggiunto: “Ash Barty. Tennista straordinaria ma persona ancora migliore. Un campione in tutti i sensi. Molto orgoglioso di te amica”. Riflettendo lo stato d’animo di molti, la due volte campionessa di Wimbledon Petra Kvitova ha scritto: “Ash, non ho parole… in realtà stai mostrando la tua vera classe lasciando il tennis in questo modo meraviglioso. Sono così felice di aver potuto condividere il campo con te… il tennis non sarà più lo stesso senza di te! Ti ammiro come giocatrice e come persona. Ti auguro solo il meglio!”.

Ash Barty. Amazing tennis player but even better person. A champion in every sense of the word. Very proud of you mate ❤️ — Dylan Alcott (@DylanAlcott) March 23, 2022

Ash, I have no words… actually you are showing your true class leaving tennis in this beautiful way.



I am so happy I could share the court with you.. tennis will never be the same without you! I admire you as a player and a person.. wishing you only the best! ❤️@ashbarty — Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) March 23, 2022

L’ex grande americana Tracy Austin ha aggiunto: “Felice per te, @ashbarty di uscire alle tue condizioni, ma al mondo del tennis mancherà un grande campione. Adoro il tuo stile di gioco elegante e atletico e sono sempre rimasta colpita dal modo in cui ti gestisci fuori dal campo. Goditi il prossimo capitolo”. “Nient’altro che Rispetto per te @ashbarty!!! Tutto il meglio per il tuo ritiro e congratulazioni per la tua illustre carriera!”, scrive Elina Svitolina.

Nothing but RESPECT for you @ashbarty !!! All the best in your retirement and congratulations on your distinguished career ! pic.twitter.com/QUr77fPhYL — Elina Monfils (@ElinaSvitolina) March 23, 2022

Mentre Karolina Pliskova ha parlato del “privilegio” di giocare contro Barty, scrivendo: “Congratulazioni per l’incredibile carriera Ash. È stato un privilegio condividere un campo con te. Ti auguro tutto il meglio per il tuo prossimo capitolo, @ashbarty. Sentiremo la tua mancanza”.

Congrats on an incredible career Ash 🙏 It was a privilege to share a court with you. Wishing you all the best in your next chapter, @ashbarty. You will be missed 🥺❤️ pic.twitter.com/bpL20nIUJQ — Karolina Pliskova (@KaPliskova) March 23, 2022

“Una tennista incredibile ma soprattutto una delle persone più simpatiche del tour. Congratulazioni @ashbarty per una carriera straordinaria e buona fortuna per il futuro!”, ha postato Madison Keys. Andy Roddick, ex campione di singolare maschile degli US Open, ha semplicemente aggiunto: “Wow”.

An incredible tennis player but more importantly one of the nicest people on tour ♥️



Congratulations @ashbarty on an amazing career and good luck with what’s next! pic.twitter.com/Mhwzyf6nbX — Madison Keys (@Madison_Keys) March 23, 2022

Mentre la Wta ha pubblicato un brillante tributo a Barty sul suo account Twitter ufficiale. “Per ogni ragazza che ti ha ammirato. Per ognuna di noi che hai ispirato. Per il tuo amore per il gioco. Grazie, @ashbarty per l’incredibile segno che hai lasciato in campo, fuori dal campo e nei nostri cuori”, ha scritto il Tour.

For every young girl that has looked up to you.



For every one of us that you've inspired.



For your love of the game.



Thank you, @ashbarty for the incredible mark you've left on-court, off-court and in our hearts 💜 pic.twitter.com/6wp9fmO439 — wta (@WTA) March 23, 2022

