Yastremska, l’angoscia della guerra: dopo le bombe, i genitori mandano via lei e la sorella dall’Ucraina

Sono giorni drammatici in Ucraina. Il paese intero dilaniato da un attacco su ogni lato da parte di decine di migliaia di soldati russi che entrano da terra, da mare, persino dai confini amici della Bielorussa grazie a Aleksandr Lukashenko, praticamente un fratello per Vladimir Putin.

Immagini e video di attacchi, bombardamenti e vittime sono sparsi ovunque su internet, e in questo orrore c’è anche la sorte di diversi sportivi. Dayana Yastremska, per esempio, era a casa sua a Odessa quando è cominciato tutto ciò.

Harrowing news out of Dayana Yastremska’s IG: pic.twitter.com/xtAMZt1EBb — David Kane (@DKTNNS) February 25, 2022

In un primo post pubblicato su Instagram diceva di essere in un rifugio assieme alla famiglia, oggi invece un nuovo aggiornamento racconta un passo più angosciante: dopo due giorni chiusi al riparo dalle bombe, i suoi genitori hanno preso la decisione di portare lei e la sorella fuori dall’Ucraina. E così Dayana, a nemmeno 22 anni, si ritrova ora ferma in Romania con una sorellina da badare, con una carriera che a questo punto non potrà essere una priorità, con il pensiero che andrà ai genitori bloccati a Odessa e a cosa potrà essere dell’Ucraina da adesso in avanti.

“Dopo aver speso due notti nel rifugio, i miei genitori hanno preso la decisione a tutti i costi di spedire me e la mia sorellina fuori dall’Ucraina. Mamma, papà, vi vogliamo davvero tanto bene, prendetevi cura di voi! Amo il mio paese! Ucraini prendete cura delle vostre vite”.