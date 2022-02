Svitolina e la guerra: “Mi sanguina il cuore, ma fiera della mia gente”. Donerà i futuri guadagni all’Ucraina

Elina Svitolina, a dispetto di altri connazionali, non si trova al momento in Ucraina. Non per questo, però, non si sta sentendo emotivamente parte di quanto sta avvenendo a Kyiv e dintorni.

Con una lunga lettera pubblicata sui suoi profili social, dopo giorni in cui tramite Twitter e Instagram cercava in tutti i modi di mostrare gli orrori della guerra e dei bombardamenti, di mostrare come poter aiutare gli ucraini coinvolti, ora prende direttamente la parola.

“Lettera alla mia madre patria,

Sono al momento molto lontana da Te, lontana dalla vista dei miei cari, lontana dalla mia gente, ma il mio cuore non è mai stato così commosso e pieno della tua anima.

È difficile descrivere quanto Sei speciale. Per me sei forte, bellissima, unica. Mi hai dato tutto ed elogio ogni frammento di Te: la tua cultura, la tua educazione, la tua terra, il tuo mare, le tue città, le tue persone. Le mie persone.

Le mie persone, ogni giorno temo per voi. Sono devastata, non riesco a smettere di piangere, mi sanguina il cuore. Ma sono davvero orgogliosa. Vedere le nostre persone, le nostre madri, padri, fratelli, sorelle, figli, sono così forti e coraggiosi, che lottano per difenderti. Loro sono eroi.

Voglio ridistribuire i miei futuri guadagni per supportare l’esercito e dar loro bisogni e aiuti per difenderti, nostra patria.

Ucraina. Tu ci hai unito. Tu sei la nostra identità. Tu sei il nostro passato e futuro. Noi siamo l’Ucraina.

Possa il mondo vederti e aiutarci a unire le forze per proteggerti.

Tu sei nei miei pensieri e nelle mie preghiere. Tu sei sempre con me. Io sono l’Ucraina, noi siamo l’Ucraina.

Elina Svitolina, un’ucraina orgogliosa”.