Sinner ha scelto il dopo Piatti: il nuovo coach sarà Magnus Norman

L’ufficialità arriverà a breve, non appena risolte le questioni burocratiche, ma ormai non ci sono più dubbi: la collaborazione tra Jannik Sinner e Riccardo Piatti è terminata e l’altoatesino ha già scelto il suo nuovo coach.

Nel suo angolo siederà Magnus Norman, ex coach di Robin Soderling e Stan Wawrinka. È lui l’uomo scelto dal giovane italiano come successore di Piatti. Lo svedese, 46 anni a maggio, da giocatore è stato numero due del mondo e finalista al Roland Garros, ma è da coach che ha ottenuto le soddisfazioni più grandi: prima ha guidato il connazionale Soderling ad alti livelli (due finali Slam e numero 4 del mondo) e poi il capolavoro Wawrinka, vincitore di tre titoli del Grande Slam.

In attesa dell’annuncio, Jannik Sinner – guarito dal Covid e pronto a giocare il torneo di Dubai – si sta allenando a Monte Carlo insieme a Simone Vagnozzi, ex allenatore di Stefano Travaglia e Marco Cecchinato. Il tecnico italiano entrerà molto probabilmente nel team del top 10 azzurro affiancando Norman in quello che sarà il capitolo 2 della giovanissima carriera di Jannik. Finisce così dopo 8 anni il rapporto tra Sinner e Piatti, un legame iniziato nel 2014 e che ha portato il talento di San Candido al numero 9 del mondo, con cinque titoli ATP, la vittoria alle Next Gen Finals 2019, due quarti di finale Slam (Roland Garros 2020 e Australian Open 2022) e la partecipazione – da subentrante – alle Finals di Torino dello scorso novembre.