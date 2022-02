Crisi Ucraina: Yastremska è arrivata in Francia. Zavatska dal rifugio: “Ho paura, ci bombardano. Aiutateci”

Dayana Yastremska ha dato un aggiornamento sulla sua posizione dopo che ieri sera, tramite il suo profilo Instagram, aveva informato che per una decisione dei suoi genitori lei e la sorella più piccola sarebbero state portate fuori dall’Ucraina.

La tennista, dopo aver ringraziato calorosamente l’accoglienza che le è stata riservata in Ucraina, è adesso in Francia dove risulta segnata nel tabellone del torneo WTA 250 di Lione.

Tired, but my sister and I are safe! Thank you France❤️🥺 Ukraine stay strong💙💛🇺🇦🙏🏼😓 We miss you home, mother and dad 🥺🥺🥺❤️ pic.twitter.com/S9EpopqPge — Dayana Yastremska (@D_Yastremska) February 26, 2022

“Stanche, ma io e mia sorella siamo al sicuro! Grazie Francia, sii forte Ucraina. Mamma, papà, casa, ci mancate tanto”. Dopo aver passato i primi giorni degli attacchi russi nascoste in un rifugio col resto della famiglia, i genitori hanno voluto che Dayana e Ivanna lasciassero il paese. In un certo senso, la loro posizione ha giocato un vantaggio perché si trovavano a Odessa e da lì al primo confine internazionale la distanza è molto breve soprattutto via mare. Quasi impossibile, invece, il passaggio tramite la Moldova perché proprio accanto a loro si trova la Transinistra, un piccolo lembo di terra a est di Chisnau che è fedele a Mosca. Loro, in Francia. I genitori, a Odessa. Nella speranza un giorno di ritrovarsi.

Meno fortunati, purtroppo, chi vive molto più all’interno del paese. Katarina Zavatska, altra tennista del circuito WTA, è invece bloccata a Kyiv e coi combattimenti che si intensificano giorno dopo giorno cresce sempre più la paura. Dal suo profilo Instagram ci sono ormai di ora in ora aggiornamenti sempre più raccapriccianti, con storie che riprendono la devastazione e i danni che il popolo ucraino sta vivendo. Ieri sera, venerdì, la giocatrice ha pubblicato una serie di foto che dicono tutto

Qui Zavatska si sfoga, cercando di spiegare ai suoi follower, soprattutto ai russi, che c’è estremo bisogno di aiuto e di non credere a quello che i media russi raccontano. “Guardate le vere notizie sulle nostre pagine, i nostri post, o almeno fate in modo che altre persone capiscano cosa sta veramente succedendo in Ucraina. Vi prego, le persone qui stanno morendo, so che avete notizie completamente diverse in Russia, ma credetemi, stanno ammazzando persone comuni sotto i nostri occhi. Stanno bombardando le nostre case. È tutto vero, la mia intera famiglia è in un rifugio, mamma, papà… vi prego, aiutateci, ho tanta paura, mostrate che ci avete a cuore, aiutateci a fermare la guerra”.