WTA Finals: Sabalenka ha Swiatek, Sakkari e Badosa. Derby Pliskova-Krejcikova, con loro Muguruza e Kontaveit

Stanno per prendere il via le WTA Finals di Guadalajara, sede occasionalmente scelta per questo 2021 dopo l’impossibilità di Shenzhen a causa della pandemia di covid-19.

Per la prima volta in Messico, il circuito femminile è alla ricerca di una nuova campionessa dopo che Ashleigh Barty, trionfatrice nel 2019, ha dovuto rinunciare proprio a causa dei problemi legati alle restrizioni che la situazione attuale le ha messo di fronte.

Dalla serata italiana di mercoledì alla nottata (sempre italiana) tra giovedì e venerdì della prossima settimana le migliori tenniste della stagione si sfideranno in un’arena all’aperto per la prima volta, alle Finals, da Doha nel triennio 2008/2010 e in uno stadio che ha visto un discreto restyling visto che è stato scelto lo stesso impianto che nello scorso marzo ha ospitato il WTA 250 (vinto da Sara Sorribes Tormo in finale contro Eugenie Bouchard).

La cerimonia di sorteggio ha alzato ufficialmente il sipario mostrando i due gruppi.

Grupo Chichén Itzá

1. Aryna Sabalenka

4. Maria Sakkari

5. Iga Swiatek

7. Paula Badosa

Grupo Teotihuacán

2. Barbora Krejcikova

3. Karolina Pliskova

6. Garbine Muguruza

8. Anett Kontaveit

Due gruppi piuttosto diversi tra loro, con nel primo giocatrici che trattano la palla con tanto spin sul lato del dritto (e potenza, nel caso di Aryna Sabalenka) mentre nel secondo sono perlopiù tenniste che impattano in maniera molto più piatta.

Le sessioni inizieranno giorno per giorno alle 14 ora locale (per la diurna) e alle 19:30 (per la serale). Con un fuso orario di 7 ore rispetto all’Italia comporta che il tutto possa cominciare alle 21 e alle 2:30 del mattino. Gli orari rimarranno questi lungo tutto il Round Robin e le semifinali, mentre le finali di singolare e doppio si giocheranno a partire dalle 2:30 della nottata italiana tra giovedì 17 e venerdì 18 ottobre.

Questi i raggruppamenti del torneo di doppio

Grupo Tenochtitlán

2. Shuko Aoyama/Ema Shibahara

4. Nichole Melichar-Martinez/Demi Schuurs

5. Samantha Stosur/Shuai Zhang

7. Darija Jurak/Andreja Klepac

Group El Tajin

1. Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova

3. Su Wei Hsieh/Elise Mertens

6. Alexa Guarachi/Desirae Krawczyk

8. Sharon Fichman/Giuliana Olmos

Come già noto, Krejcikova si è qualificata sia in doppio e sia in singolare. Nello stilare il calendario, verrà tenuta in condizione questa variabile per far sì che almeno nel Round Robin la ceca possa disputare soltanto una partita al giorno.

Comincerà mercoledì il Grupo Teotihuacán in singolare, il Grupo Tenochtitlán in doppio.

Dalle 14 (le 21 in Italia)

[2] Barbora Krejcikova vs [8] Anett Kontaveit (nessun precedente)

[2] Aoyama/Shibahara vs [7] Jurak/Klepac (0-1)

Dalle 19:30 (le 2:30 del mattino in Italia)

[3] Karolina Pliskova vs [6] Garbine Muguruza (8-2)

[4] Melichar-Martinez/Schuurs vs. [5] Stosur/Zhang