A Bercy rientra Djokovic e si riposa Berrettini ma occhi sul secondo turno: probabile Sinner-Alcaraz

In attesa di vedere se a Vienna ci sarà l’attesissimo primo match dei dominatori degli anni ’20 e ’30 – e se pensate che esageriamo si vede che non leggete altro, beati voi – Sinner e Alcatraz hanno preso un nuovo appuntamento: se a Bercy lo spagnolo supererà Herbert troverà proprio il neo Top10, testa di serie numero 8 e quindi con il bye a disposizione. Sorteggiato infatti il tabellone dell’ultimo Masters 1000 dell’anno, che per una volta promette di non essere un’annoiata passerella in attesa dell’atto conclusivo, le Finals che come ormai sanno pure le pietre si giocheranno da quest’anno in Italia. Sinner e Alcaraz sono nell’ultimo quarto di tabellone, quello presidiato dalla testa di serie numero 2 ma campione uscente, vincitore dell’ultimo major a New York e probabile favorito da qui a chissà quando, insomma Daniil Medvedev. Lui di bye ne avrà due, perché se Ramos Vinolas lo infastidisce significherà che il russo è già a Torino. Terzo turno contro Karatsev, posto che riesca ad uscire dalle trappole di Korda e uno tra Cilic e Davidovich Fokina e quarti con Sinner, se l’italiano, dopo Alcaraz, sarà in grado di liberarsi anche di Carreno Busta.

L’altro quarto della parte bassa è quello di Alexander Zverev, finalista a Bercy l’anno scorso, che comincerà con lajovic o McDonald e poi avrà uno tra Dimitrov e Khachanov, prima del quarto di finale contro Ruud, che magari non è il massimo indoor ma ha un discreto tabellone anche se tutti potenzialmente potrebbero metterlo in difficoltà, da Bublik a Tiafoe a Schwartzman.

Nella parte alta del tabellone rientra Djokovic, ancora accreditato della testa di serie numero 1. Non sappiamo in che condizioni sarà il serbo e speriamo che ci sia Fognini a mostrarcelo, però contro Fucsovics può solo sperare che pure l’altro non abbia più tanta voglia di continuare la stagione altrimenti di Fabio se ne riparlerà nel 2022. Pazienza. Djokovic dovrebbe poi trovare o Monfils, che a Bercy in genere gioca benino, o Basilashvili, che è in buona condizione. L’eventuale quarto di finale sarebbe contro Rublev che però è in un periodo disastroso, facile che da quella parte alla fine la spunti Norrie, in cerca di punti per provare a togliere il posto a Sinner a Torino. Il primo avversario di Rublev comunque uscirà dal match tra Sonego e Fritz, speriamo.

L’ultimo spicchio di tabellone è quello di Tsitsipas-Hurkacz. Il greco ha uno tra de Minaur e Harris, mica facilissimo, e poi il declinante Bautista-Agut. Il polacco, anche lui ancora in corsa per le Finals, non è detto che arrivi all’appuntamento perché uno tra Murray e Auger Aliassime potrebbero impedirglielo.

Si profila un buon torneo, peccato per l’assenza di Berrettini che ci era sembrato in condizioni più che buona a Vienna. Probabilmente non vuole tralasciare niente per fare bella figura a Torino.

Ecco i possibili ottavi:

[1] N. Djokovic vs [15] G. Monfils (N. Basilashvili)

[10] C. Norrie vs [4] A. Rublev (L. Sonego, T. Fritz)

[5] S. Tsitsipas vs [14] R. Bautista-Agut

[9] F Auger-Aliassime (A. Murray) vs [7] H. Hurkacz

[6] R. Casper (A. Bublik, D. Evans) vs [11] D. Schwartzman (F. Tiafoe)

[16] G. Dimitrov (K. Khachanov) vs [4] A. Zverev

[7] J. Sinner (C. Alcaraz) vs [12] P. Carreno Busta

[13] A. Karatsev (S. Korda, M. Cilic) vs [2] D. Medvedev