Roland Garros, clamoroso: Kvitova costretta al ritiro per una caduta dopo la conferenza stampa

Petra Kvitova ha annunciato sui propri canali social che è costretta al ritiro dal tabellone del Roland Garros.

Il motivo, però, è quantomai singolare e sfortunato: la ceca ha informato i propri fan che dopo la conferenza stampa di domenica è caduta e si è fatta male alla caviglia.

Ieri, ha aggiunto, ha poi fatto degli esami per vedere di che gravità si trattasse e purtroppo le è stato detto che è meglio per lei non scendere in campo domani contro Elena Vesnina, che avanza così al terzo turno senza giocare come anche Ana Bogdan, che ha approfittato del ritiro di Naomi Osaka nella tarda serata di ieri.