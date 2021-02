A Melbourne l’Italia parte male, sconfitti Sonego e Cecchinato

Comincia male la stagione di Lorenzo Sonego, che aveva chiuso il 2020 entusiasmando gli appassionati italiani soprattutto a Vienna, quando aveva lasciato la miseria di tre (TRE) games nientemeno che a Novak Djokovic, in disarmo quanto volete ma non certo uno che si diverte a raccattare figuracce in giro per i campi. Sonego ha iniziato il 2021 pieno di speranze, con (almeno) la top20 come obiettivo dichiarato ma è incappato subito in una giornata di luna storta contro la wild card australiana Jason Kubler, 27 anni e numero 263 del ranking. Non è chiarissimo cosa sia successo perché Lorenzo aveva vinto con disinvoltura il primo set, brekkando rapidamente l’avversario e non rischiando niente sul suo ormai solido servizio. Ma nel secondo set le cose sono cambiate, Sonego si è forse distratto ed è andato sotto per 2-0, ma ha recuperato prontamente, solo che tra il sesto e il nono game la partita si è indurita e nonostante il numero 34 del mondo abbia avuto sempre la palla per vincere il game, ne ha portato a casa uno solo, cedendo il set a Kubler. Si sperava in un cambio di rotta, e di un ritorno alla normalità, nel terzo set ma ancora Sonego ha ceduto immediatamente la battuta, di nuovo ha recuperato sul 2-2 ma perso il servizio successivo ha lottato per un altro game e poi ha rischiato addirittura una punizione più severa. Tutto sommato, se doveva succedere, meglio che sia successo oggi che la settimana prossima, siamo sicuri che il team dell’italiano non farà due volte lo stesso errore.

Ha perso anche Marco Cecchinato, cosa che è meno sorprendente perché Fucsovics è il classico giocatore tignoso che ti fa sempre faticare enormemente, e spesso inutilmente. Cecchinato è stato bravo a recuperare il break proprio quando l’ungherese serviva per chiudere il primo set ma poi al tiebreak ha fallito il set point sull’8-7 e servizio. Probabilmente la partita è finita lì, perché Cecchinato è andato sotto 4-1 nel secondo e nonostante un tentativo estremo nel settimo game non ha più recuperato.

Primo turno



[PR] T. Kokkinakis vs A. Bolt

M. McDonald b. [14] R. Gasquet 7-6(2) 7-5

[11] M. Cilic vs J. Chardy

F. Coria b. R Albot 7-6(3) 6-4

B Tomic vs A. Polmans

[10] A. Mannarino vs M. Ymer

P. Sousa b. [WC] L. Tu 6-4 7-6(5)

S. Nagal vs R Berankis

[WC] J. Kubler b. [9] L. Sonego 3-6 6-3 6-4

[16] M. Fucsovics b. M Cecchinato 7-6(8) 6-3

E. Gerasimov b. G. Harris 6-4 7-5

C. Moutet b. F. Tiafoe 3-6 6-4 6-4

[WC] B. Mott vs [12] A. Ramos

[15] T. Paul b. C. Norrie 4-6 7-6(2) 6-3