L’Australia di Bartolozzi: ritorno a Melbourne

Dopo dieci anni torno nel paese dei canguri per seguire le gesta dei nostri campioni. Perchè scrivo queste righe? La risposta è semplice: a me questo paese da vita esprime l’essenza della vita.

Respiro un’atmosfera diversa libera spaziosa che cura l’anima ed il corpo. Questa è l’Australia, per me un esplosione di libertà.

E poi, che giornata! Si inizia con Musetti Shapovalov che già per quanto riguarda il rovescio si presenta come una chicca assoluta. Favorito? Bella domanda secondo il mio umile punto di vista il Lorenzo nazionale ce la può fare dipende molto dalla sua giornata, Musetti ha il tennis per battere quasi tutti basta che le cose vadano per il verso giusto diciamo così. Si prosegue con Sonego Fonseca e qua si fa più dura in quanto il brasiliano tira forte e potrebbe essere anche la sorpresa del torneo quindi Lorenzo deve mettercela tutta.

Si passa poi a Berrettini-Rune per seguire quello che secondo me e la partita della giornata la più equilibrata e che potrebbe essere la svolta per Matteo che superando il danese potrebbe prendere fiducia e andare molto avanti nella competizione. Si chiude con Sinner Schoolkate, australiano di belle speranze ma che dovrebbe essere come una folata di vento in una tempesta per Jannik.

Vediamo alla fine cosa succederà ma quello che balza agli occhi di noi Italiani e che abbiamo in giornate come questa un certo orgoglio e consapevolezza di essere la nazione che ora come ora spicca nel panorama del tennis mondiale.

Dalla stessa categoria