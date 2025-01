Henry Bernet, il “nuovo Federer” che incanta Melbourne

Henry Bernet forse anzi sicuramente a molti appassionati di tennis questo nome non dice ancora niente ma potrebbe invece rivelarsi molto popolare fra qualche anno. Sto parlando di un ragazzo svizzero nato a Basilea (quante somiglianze eh) il 25 Gennaio 2007.

Attualmente n. 784 delle classifiche mondiali. Ebbene qua a Melbourne dove mi trovo adesso ho potuto vederlo giocare già due partite del torneo juniores e devo dire che mi ha impressionato sia per il fisico che per il braccio e anche per il comportamento tenuto in campo. Il ragazzo ha del talento su questo non si discute, possiede un rovescio che lo esegue in perfetto stile Roger….. e che fa male molto male quando arriva nel campo dell’avversario, un dritto da perfezionare ma che gioca in modo solido e quando il colpo va a segno sono dolori. Serve già ad una velocita ormai da grande oltre 200 km orari la prima e sui 180 la seconda ma che gioca molto lavorata per fare un esempio nell’ultimo match giocato contro il giapponese Tomizawa sui coetaneo durante il primo set ha servito 7 ace con una percentuale di prime vicino all’80%.Ma quello che mi ha ancora più convinto che di questo ragazzo ne sentiremo parlare è il suo atteggiamento in campo molto calmo educato e soprattutto positivo.Chissà se il ragazzo si farà lo vedremo solo nei prossimi direi 2 3 anni gli step sono ancora tanti una migliore velocita di movimento laterale e dun gioco a rete che deve acquistare sicurezze ma sono convinto che Henry ci regalerà delle sorprese.Il suo cammino incrocerà adesso il serbo Milic anche lui ragazzo dalle buone speranze.Staremo a vedere.

Dalla stessa categoria