Già finita tra Ivanisevic e Rybakina

È durato circa un mese il rapporto di lavoro tra Goran Ivanisevic ed Elena Rybakina. Ad annunciare la fine della loro collaborazione è il coach croato con un messaggio sul suo profilo Instagram ridotto all’osso dove, con 20 parole, comunica a tutti la sua decisione: “Dopo il periodo di prova, finito con l’Australian Open, auguro a Elena e il suo team il meglio per il futuro”.

A pesare, al di là di un momento poco soddisfacente coinciso con uno Slam terminato tra problemi fisici e scarse indicazioni per la kazaka, anche la vicenda legata all’ex coach di Rybakina: Stefano Vukov. Non ci sono ancora giunte comunicazioni ufficiali sull’esito dell’indagine da parte della WTA dopo le denunce giunte da terze parti sul comportamento del tecnico italo-croato, ma a quanto pare il campione di Wimbledon ha deciso di non rimanere in attesa.

