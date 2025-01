Challenger, Koblenz: Nardi e Zeppieri passano facile il primo turno

Nardi e Zeppieri per cercare di recuperare la loro forma migliore hanno deciso questa settimana di partecipare al Challenger di Koblenz in Germania. Luca Nardi supera facile il suo avversario in meno di 1 ora e mezzo, chiudendo in due set. Ha sconfitto l’olandese Jelle Sels, per l’azzurro ottimo match con 9 ace e un buonissimo 79% al servizio. Ottima anche la percentuale di punti vinti con la prima, 84%. Con un break nel primo e uno nel secondo set, Nardi è riuscito ad aggiudicarsi il match. Adesso sfiderà il francese Blancaneaux.

Nel derby italiano ha avuto la meglio Giulio Zeppieri, alla sua prima vittoria nel 2025, contro Federico Arnaboldi. Zeppieri ha vinto grazie a un’ottima risposta, mentre il servizio è stato deludente con solo il 59%. Ciò è bastato per vincere contro Arnaboldi che anche lui non è stato molto preciso e incisivo ma per il prosieguo del torneo deve cercare di migliorare la percentuale al servizio. Zeppieri nel primo set ha brekkato al terzo gioco Arnaboldi mentre nel secondo set ha eseguito 2 break, nel terzo e settimo gioco. Il suo avversario al prossimo turno sarà uno tra Ursu e Erchard.

L. Nardi [Q] b. J. Sels 6-3 6-4

G. Zeppieri b. F. Arnaboldi [7] 6-4 6-2

