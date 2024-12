United Cup: Bencic aiuta la Svizzera e avvisa l’Italia

Belinda Bencic è rientrata solo qualche settimana fa dopo la pausa forzata a causa della maternità e la United Cup 2025 rappresenta per lei il primo contatto con il circuito maggiore. Le gambe sono rodate da varie partite tra ITF e WTA 125 dove ha ottenuto già qualche buon piazzamento, e la preparazione ha avuto tempi completamente diversi rispetto al resto del gruppo. Così, la Svizzera si trova ora ad avere un jolly niente male considerato il grande talento della propria giocatrice.

Bencic, guarda un po’, è stata subito protagonista assoluta per la nazionale elvetica nella prima sfida di United Cup, in quel girone D a Sydney dove la terza squadra è l’Italia guidata da Jasmine Paolini e Flavio Cobolli, che farà il suo esordio nella mattinata di domenica contro la Francia. I transalpini sono così a un passo dall’eliminazione, dopo la sconfitta odierna per 2-1 e il loro punto debole della singolarista femminile non all’altezza di Bencic è stato pagato carissimo. Belinda si è imposta infatti 6-3 6-1 contro Cloe Paquet mentre nel doppio misto decisivo lei e Dominic Stricker si sono imposti 6-1 7-6 contro il duo formato da Elixane Lechemia ed Edouard Roger Vasselin. Inutile, per i francesi, il 6-3 7-5 di Ugo Humbert contro Stricker per l’illusorio 1-1.

Vittoria pesante ma meritata anche per il Canada, nel gruppo A a Perth, contro la Croazia. 2-1 che ha la firma, anche qui, della singolarista femminile: Leylah Fernandez. È lei infatti a ribaltare il pronostico contro Donna Vekic (battuta 6-3 6-4) e dopo la sconfitta in rimonta di Felix Auger Aliassime contro Borna Coric (0-6 6-4 6-4) è scesa in campo proprio con quest ultimo per superare il duo composto da Lucija Ciric Bagaric e Ivan Dodig.

Gruppo D (Sydney)

Svizzera b. Francia 2-1

[SWI] B. Bencic b. [FRA] C. Paquet 6-3 6-1

[FRA] U. Humbert b. [SWI] D. Stricker 6-3 7-5

[SWI] B. Bencic/D. Stricker b. [FRA] E. Lechemia/E. Roger Vasselin 6-1 7-6

Gruppo A (Perth)

Canada b. Croazia 2-1

[CAN] L. Fernandez b. [CRO] D. Vekic 6-3 6-4

[CRO] B. Coric b. [CAN] F. Auger Aliassime 0-6 6-4 6-4

[CAN] L. Fernandez/F. Auger Aliassime b. [CRO] L. Ciric Bagaric/I. Dodig 6-3 6-4

