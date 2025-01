Comodo successo USA: ai quarti la Cina. Per la Germania c’è il Kazakistan

Nella tarda serata di ieri, a Perth, Germania e Cina si sono fatte un favore a vicenda arrivando al doppio decisivo della loro sfida di United Cup perché coi risultati della prima giornata si garantivano entrambe un posto ai quarti di finale. Serviva solo stabilire chi da prima del girone E e chi come migliore seconda dei tre raggruppamenti a Perth.

Alexander Zverev e Laura Siegemund, già protagonisti nella passata edizione, hanno dato la vittoria alla squadra tedesca campione in carica e così la Cina ha atteso di vedere cosa succedeva nella sfida tra USA e Croazia, con i nord-americani a cui bastava una sola vittoria.

Non c’è stata molta storia: come una delle squadre favorite alla vittoria finale, gli Stati Uniti hanno dominato i primi singolari e già Taylor Fritz con l’iniziale 6-3 6-2 ai danni di Borna Coric ha sigillato la qualificazione come vincenti del girone A. Coco Gauff, in campo subito dopo, ha liquidato a sua volta Donna Vekic per 6-4 6-2, con un punteggio che nel primo parziale poteva anche essere più netto visto il doppio break di vantaggio.

L’altro quarto di finale vedrà invece di fronte la Germania e il Kazakistan, che si era già aggiudicato il primo posto nel girone C.

Gruppo A (Perth)

USA b. Croazia 2-0

[USA] T. Fritz b. [CRO] B. Coric 6-3 6-2

[USA] C. Gauff b. [CRO] D. Vekic 6-4 6-2

