Auguri a Gianni Morandi, eterno ragazzo che amava il tennis

di Salvatore Sodano

C’era un ragazzo che come me… amava i Beatles il Rock&Roll… e il tennis? Forse, ma scavando nel fotocatalogo dei vip, a disposizione nella banca dati, di Morandi tennista non c’è traccia. Allora? Cosa c’entra Morandi con il tennis, a parte le circostanze che spesso lo hanno visto esibirsi negli stadi del tennis, l’unico accostamento del cantante di Monghidoro lo si può notare nel film “Il provinciale”, quando una sconosciuta (Silvana), entrando in casa di Morandi, e dopo aver assistito ad un suo scatto d’ira, gli consiglia di acquistare, visti gli sconti in atto, una racchetta da tennis.

Eppure, Franco Migliacci e Morandi erano vicini di casa, il primo, mi confessò che del tennis ne era affascinato e che da giovane lo praticò per diversi anni. Chissà Morandi, con quelle mani, con la presa che si ritrova (constatato personalmente in un incontro fortuito), avventuratosi nello sport della racchetta, sarebbe diventato anche un buon giocatore di tennis. C’è sempre tempo per il tennis, anche a 80 anni. Auguri Morandi.

