Wilson RF 01 La Wilson RF 01 è una racchetta che permette di giocare diversi stili ed elegante come il campione svizzero

La Wilson Rf 01 è stata progettata da Wilson negli ultimi anni di carriera di Roger Federer e sarebbe dovuta essere una delle ultime racchette impugnata dal campione svizzero che però in quegli anni colpito da infortuni non riuscì più a rientrare stabilmente nel circuito. Ne esistono tre versioni la Wilson RF 01 Pro (320 grammi), Wilson RF 01 Future (280 grammi) e la Wilson RF 01 (300 grammi) che è il modello preso in considerazione.

Va subito specificato che essendo ispirata a Roger Federer si trova più spesso il logo RF che il marchio Wilson e la racchetta, nonostante sia solo nera che sfuma in alcune zone sull’argento, è di un’eleganza rara con il manico color cuoio. Sarebbe stata certamente perfetta nella mani dell’asso elvetico che in quanto a eleganza in campo non aveva rivali.

Le vicinanze al Federer che fu sembrano però terminare qui, perché nonostante il peso elevato la racchetta non dà quell’idea di poter spingere e trovare vincenti “facili” da fondo campo come poteva succedere con la ProStaff o come più recentemente è possibile fare con la Blade v9. Il piatto corde di 98 pollici facilità lo scambio e assomiglia da questo punto di vista più alla Burn v5 che alla sopracitata Blade v9, le altre due racchette della famiglia Wilson che avevamo recensito in passato.

Una racchetta a metà: un po’ più facile ma con il peso giusto che aiuta a spingere e al tempo stesso utile per chi proviene da un gioco che tende più all’attacco ma che deve ripensarlo chiudendosi alla volte in difesa e aspettare il momento propizio in questo tennis moderno fatto più di fisicità e scambi lunghi.

Tutto sommato la Wilson RF 01 è una buona racchetta, non eccelsa come magari poteva essere quella customizzata proprio per essere impugnata da Roger Federer, permette comunque un utilizzo versatile in vari stili di gioco, alternando colpi piatti e rotazioni, e soprattutto da non sottovalutare è una racchetta griffata RF che in campo vi farà sentire un po’ più vicini al plurititolato vincitore Slam svizzero.

Piatto corde: 98 in (632 cm).

Peso: 300 grammi (10.5 oz).

Bilanciamento: 7 pts hl (32 cm).

Incordatura: 16×19, 50-60 lb (23-27 kg).

