Dalla Wightman Cup alla BJK Cup: la Coppa del Mondo al femminile

di SALVATORE SODANO

Queste grandi competizioni internazionali a squadre al femminile, la prima fondata nel 1923 come “Wightman Cup”, equivalente della “Coppa Davis”, con nuovi format e denominazioni, si disputano da oltre un secolo. La prima, che prendeva la denominazione dal nome della grande signora del tennis americano Hazel Wightman, fu disputata sin dal 1923 al 1989, solo tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, ad essa si aggiunse la “Federation Cup” (1963- 1994), che tramutò negli anni ‘90 in “Fed CUP” 1995-2019).

L’idea di far disputare anche alle donne un torneo simile alla Coppa Davis venne nel 1919 alla giocatrice americana Hazel Hotchkiss-Wightman, già allora grande stella del tennis. Dopo averci lavorato a lungo, il progetto fu da lei perfezionato e istituito nel 1923 con un trofeo da contendersi ogni anno fra le nazioni più forti al mondo. Il trofeo consisteva in un prezioso vaso che ella donò, in onore del marito George Wightman alla U.S.L.T.A.. La scelta , sulla squadra avversaria da invitare per la contesa del trofeo, cadde sulla Gran Bretagna. Gli incontri vennero disputati negli anni dispari in America e negli anni pari in Inghilterra. Per la prima edizione fu scelta la sede di Forest Hills a New York, per l’appunto, dall’11 al 13 agosto del 1923, anno dispari, e fu vinta proprio dagli Stati Uniti, contro concorrenti di tutto rispetto quali erano al tempo le giocatrici inglesi Betty Nuthall e Dorothea Chambers Lambert. Erano quelli i tempi di Miss Edith Cross, Helen Wills e di Helen Jacobs. Questi ed altri nomi ancora, non arrivarono a pareggiare la notorietà della Hezel, dati i precedenti della più volte campionessa.

Vale ricordare che la Signora Wightman ha vinto infiniti titoli, e in coppia con Hellen Wills non fu mai battuta nella “Wightman Cup”. Vanno citati, per capire il valore della Campionessa, alcuni titoli memorabili quali gli Ori di Parigi nel 1924 vinti nel Doppio e nel Doppio Misto in coppia con “Dick” Williams, 45 titoli nei vari tornei internazionali di cui 16 ai campionati americani, che iniziò a vincere sin dal 1909 e tanti altri, fino all’ultimo vinto nel 1968 da veterana. Prima di Billie Jean King, la Signora Wightman era la tennista più famosa d’America e non solo, di fatto, era conosciuta come la “Regina Madre del Tennis americano” o “Lady Tennis” per la sua partecipazione per tutta la vita alla promozione delle donne nel tennis.

Neil Hopman, moglie del leggendario campione Australiano Harry Hopman, più tardi riprese l’idea di “Lady Tennis”. Nel 1962 Mary Hardwick Hare presentò un Dossier all’ITF, col quale accettò di organizzare un torneo a squadre da svolgersi ogni anno, nell’arco di una settimana. L’idea della Signora Wightman di creare una Coppa Davis femminile divenne così realtà. Lanciata nel 1963, per celebrare i 50 anni della ITF, la “Federation Cup” venne aperta a tutte le nazioni favorevoli a farne parte. A tributo della carriera della Signora Wightman è quindi, giusto attribuirgli la maternità della competizione, senza nulla togliere a chi all’epoca si adoperò per la nascita della Federation Cup, sottolineando, che tra i tanti riconoscimenti, la Signora Wightman fu coronata nel 1973 dalla Regina Elisabetta II d’Inghilterra con la nomina a Comandante onorario dell’Impero Britannico. In seguito, come successe per la prima competizione, commemorata con la racchetta Greys “Wightman Cup”, anche la Federation Cup ebbe la sua racchetta da tennis, commercializzata nel 1963 dalla Bancroft, l’azienda più antica d’America.

La competizione andò avanti fino al 1989, ma il 20 febbraio 1990 l’USTA e la Lawn Tennis Association decisero di sospendere il torneo a tempo indeterminato, a causa del basso interesse della competizione, determinata dalla superiorità americana e dalle sfide emozionanti di “Federation Cup”.

Con la nascita della “FED CUP” l’Italtennis femminile composta dalle Campionesse: Pizzichini, Grande, Santangelo, Garbin, Errani, Pennetta, Vinci, e soprattutto Francesca Schiavone, conquista numerosi titoli e insieme alla Repubblica Ceca ne detiene il maggior numero di trofei vinti con questa denominazione.

BJK, Regina del tennis anni ’70, si è preso lo scettro del comando a suon di vittorie, memorabile “La battaglia dei Sessi”, 1973, dalla quale presero spunto diverse pellicole cinematografiche, l’ultima nel 2016. Ma la nuova regina del tennis mondiale, oggi presidente della WTA, ha al suo attivo anche numerosi e prestigiosi titoli vinti in Singolare e in Doppio.

Oggi, la “BJK CUP”, così rinominata, è la più seguita al mondo. Queste competizioni hanno rappresentato le più importanti competizioni femminili del tennis mondiale. Da ricordare la commercializzazione negli anni ’30 della racchetta da tennis “Wightman Cup”, creata dalla più importante e antica fabbrica del mondo, la “Grays di Cambridge”.

Dalla stessa categoria