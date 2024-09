Osaka si separa da Fissette. Allenamento “segreto” con Mouratoglou

Sembrano esserci novità nel team di Naomi Osaka. La giapponese nelle ultime ore ha infatti annunciato la separazione da Wim Fissette con cui stava collaborando da tre anni, al di là della sua pausa per maternità, ed è stata “pizzicata” su un campo da tennis a Los Angeles in compagnia di Patrick Mouratoglou.

A ormai 27 anni (li compirà tra un mese), la ex numero 1 del mondo ha avuto una stagione di rientro nel circuito con poche luci e forse più “bassi” di quanto si aspettasse. Nemmeno lo US Open, tappa a cui teneva tantissimo, è andato come desiderato con un’uscita al secondo turno contro Karolina Muchova. Per nulla disonorevole vista la qualità dell’avversaria ma ennesimo tassello che non ha funzionato per atteggiato e frustrazione avuta in campo.

Senza però dir nulla, Naomi è stata vista in campo della importante UCLA di Los Angeles assieme a Mouratoglou, reduce anche lui da esperienze non troppo positive tra Simona Halep (soprattutto) e Holger Rune. Che abbia voluto tenere la novità segreta finché ha potuto? O che abbia cercato il momento buono per rivelare il cambio? Sono domande anche lecite, perché la sua presenza non è stata segnalata solo da Marco Iacoboni, professore all’università losangelina, su Instagram ma anche dalla Stephanie Myles che era presente e per prima sul suo sito OpenCourt.ca ha riportato la vicenda.

Con la notizia che ha iniziato a circolare online, tempo un’ora circa e Osaka ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram dove ufficializza la separazione da Fissette ringraziandolo per il lavoro svolto e gli Slam che ha vinto con lui al suo fianco (US Open 2020 e Australian Open 2021). Non c’è ancora ufficialità per Mouratoglou, ma difficile si possa considerare una sorta di prova tra i due, o un “aiuto” che Patrick possa offrirle in attesa di un’altra figura. Il momento semmai è un po’ particolare, perché rompe ancor prima di fine stagione un sodalizio che forse era arrivato alla sua fine naturale ma il cambio immediato sembra abbastanza brusco. Lo stesso Fissette un anno fa decise di tornare da Naomi proprio dopo lo US Open rompendo di colpo il rapporto con Zheng Qinwen che non usò mezze misure per dire alla stampa cinese quanto fosse delusa da un comportamento che non perdonò (e forse non lo ha ancora fatto).

Dalla stessa categoria