Fiori d’arancio per Ok Tennis

Dopo lunga e tormentata attesa si è finalmente compiuto il misfatto. Il nostro redattore Marco Somma, non ancora sfiancato dall’aver difeso Sinner e il tennis italiano contro i disfattisti della redazione, proprio nel giorno in cui la WADA colpisce è finalmente riuscito a convincere Nunzia a sposarlo. Quali sotterfugi usati la redazione non è arrivata a scoprirli, persa com’era a farsi sfuggire le imprese dei nostri prodi, ma siamo sicuri che Marco saprà essere un punto d’appoggio, come lo è stato per noi in questi ultimi due anni.

A Marco e Nunzia vanno i più fervidi auguri di una vita lunga e felice! Congratulazioni!

