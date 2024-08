Splendide Errani e Paolini: è medaglia, giocheranno per l’oro in finale

Sara Errani e Jasmine Paolini ce l’hanno fatta: sono nella finale dei giochi Olimpici di Parigi 2024 nel doppio femminile. La coppia azzurra è certa di una medaglia e giocheranno per vincere l’oro dopo la netta vittoria per 6-3 6-2 contro Karolina Muchova e Linda Noskova.

La coppia della Repubblica Ceca, dopo lo splendido cammino dei turni precedenti dove avevano pure sconfitto le numero 1 del seeding Coco Gauff e Jessica Pegula, non hanno praticamente mai avuto chance di entrare in partita contro un duo ben più rodato e preparato, con tanti meriti in questo caso al bagaglio di esperienza che Errani ha saputo dare alla più giovane Paolini.

Le azzurre hanno pure impedito alle ceche di provare una rimonta quando sul 6-3 5-2 sono rientrate da 0-40, chiudendo la partita con cinque punti consecutivi. In finale per la medaglia d’oro sfideranno o la coppia spagnola composta da Sara Sorribes Tormo e Cristina Bucsa o quella composta da tenniste riconosciute come “neutrali” (russe) con Mirra Andreeva e Diana Shnaider che ieri con grande sorpresa hanno superato 6-1 7-5 le favorite Katerina Siniakova e Barbora Krejcikova.

Dalla stessa categoria